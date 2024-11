Shazam-skuespiller sier Xbox er den beste konsollen på grunn av spill og kontrollere

HQ

Det er ingen mangel på Hollywood-kjendiser som elsker videospill, og mange av dem er innbitte fans. En av de største gamerne er Zachary Levi, som spiller Shazam i de to siste filmene om karakteren. Nylig tok han seg tid til å svare en X-bruker om hvilke konsoller han liker best, og rangerte dem :



Xbox Series S/X

Switch

PlayStation



Da andre brukere ba ham om å utdype, skrev Levi at selv om han er enig i at Sony har et bedre brukergrensesnitt, synes han Xbox-kontrollerne er "langt overlegne". Spillene er imidlertid det viktigste for ham, og han forklarer:

"Halo-, Gears of War- og Fable-franchisene har alle vært episke. For ikke å snakke om det nye Starfield, som jeg nettopp har spilt, og som jeg liker veldig godt."

På spørsmål om hvorfor han rangerer Nintendo høyere enn Sony, uttalte han :

"Originale titler, bruh! Nintendo har mer av det jeg vil ha. UNCHARTED og LAST OF US er de eneste to PS-titlene jeg virkelig elsker-elsker."

Er du enig i Levis konklusjoner?