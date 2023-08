Shazam!"-skuespilleren er lei av at folk ser på "søppel" fra Hollywood.

HQ

Zachary Levi, stjernen i Shazam! og Shazam! Fury of the Gods, har uttalt seg om mengden av "søppel" i Hollywood og mener at folk ikke bør være nødt til å velge ut de gode filmene blant alt søppelet.

På et fan-arrangement i Chicago fikk Levi mikrofonen og sa følgende: "Jeg føler personlig at mengden innhold som kommer ut av Hollywood som er søppel - de bryr seg ikke nok til å gjøre det bra for dere. Det gjør de ikke."

"Hvor mange ganger ser man ikke en trailer og tenker: 'Herregud, dette ser så kult ut! Og så ser du filmen og tenker: 'Det var dette jeg fikk'. De vet at når du allerede har kjøpt billetten og sitter i setet, så har de pengene dine. Den eneste måten vi kan endre noe av dette på, er å la være å gå til søppelfilmen. Vi må aktivt velge bort søppelet. Det vil hjelpe. Det vil hjelpe mye."

Akkurat nå ser vi en viss motreaksjon mot mange middelmådige superheltfilmer på kino. DCEUs siste skudd på stammen har ikke tjent noe særlig i det hele tatt, og selv megamaskinen Marvel begynner i mange tilfeller å sakke akterut, om ikke når det gjelder inntekter, så i hvert fall når det gjelder kritisk mottakelse. Kort sagt, hvis du ikke er Barbie eller Oppenheimer i år, kommer du sannsynligvis også til å få en dårlig tid på kino, superheltfilm eller ikke.