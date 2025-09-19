She-Hulk-stjernen oppfordrer fansen til å si opp Disney+, Hulu og ESPN
Jimmy Kimmels vits om drapet på Charlie Kirk har utviklet seg til en av Hollywoods heteste kontroverser.
Det kom ikke som noen overraskelse at Jimmy Kimmels direktesendte vits om drapet på Charlie Kirk skapte opprør. Det som derimot sjokkerte mange, var hvor raskt ABC reagerte: kanalen suspenderte brått showet, en avgjørelse som har ført til skarp kritikk både i og utenfor Hollywood.
En av dem som har ytret seg sterkest, er Tatiana Maslany, som er mest kjent for å spille den smaragdgrønne superhelten She-Hulk. På Instagram oppfordret hun sine følgere til å si opp Disney-abonnementene sine - inkludert Disney+, Hulu og ESPN - i protest. Hun er langt fra alene. Michael Keaton oppfordret offentlig CBS og NBC til å "ha ryggrad og stå opp for sine ansatte", mens Lost-skaperen Damon Lindelof lovet å ikke jobbe med Disney igjen før Kimmel er gjeninnsatt.
Debatten raser nå om hvorvidt ABCs beslutning var et ansvarlig trekk eller et overtramp som undergraver ytringsfriheten.