Sheen avslører at han takket nei til å spille Daniel LaRusso

Charlie Sheen har gitt ut sine memoarer The Book of Sheen - og nesten samtidig lanserte Netflix sin todelte dokumentarserie aka Charlie Sheen, et "tell-it-all"-prosjekt som tar sikte på å avsløre all galskapen som har formet skuespillerens liv. Som forventet serverer serien en lang rekke ville anekdoter fra Sheens turbulente karriere, men én detalj skiller seg virkelig ut for filmfans: Sheen hevder at han ble tilbudt hovedrollen som Daniel LaRusso i The Karate Kid tilbake på begynnelsen av 1980-tallet.

Ifølge Sheen ble han kontaktet av regissør John G. Avildsen rett før han skulle i gang med sitt første prosjekt, Grizzly II: Revenge (husker du den "klassikeren"?), for å spille Daniel. Men faren hans, Martin Sheen, rådet ham til å overholde sine tidligere forpliktelser og dra til Budapest for å spille inn Grizzly II. Den avgjørelsen banet vei for Ralph Macchio, som fikk den ikoniske rollen - og resten er, som man sier, historie.

Kan du se for deg Charlie Sheen som den originale Karate Kid?