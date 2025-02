Mexicos president avviser USAs dronerapporter og kaller det en "liten kampanje"

HQ

Mexicos president Claudia Sheinbaum har avfeid en fersk rapport fra CNN om at USA har fløyet MQ-9 Reaper-droner over Mexico for å spionere på narkotikakarteller, og sier at det bare er en del av en "liten kampanje".

Hun utdypet ikke dette nærmere, men kommentarene kommer midt i en tid med økende spenninger mellom Mexico og USA, særlig fordi president Donald Trump presser på for strengere tiltak mot kartellene, blant annet ved å stemple dem som terrororganisasjoner.

Trump har allerede økt det militære nærværet ved grensen og truet med økonomiske konsekvenser dersom Mexico ikke reduserer narkotikahandelen og den ulovlige migrasjonen. Sheinbaum har tidligere anerkjent amerikansk luftovervåking, men sa at hun ikke var bekymret så lenge den holdt seg utenfor meksikansk luftrom.

Rapporter om hemmelige flyvninger har imidlertid reist spørsmål om suverenitet og åpenhet mellom de to nasjonene. Ifølge CNN øker det amerikanske militæret etterretningsinnsatsen for å overvåke kartellenes aktivitet, selv om Sheinbaums administrasjon insisterer på at alle slike operasjoner bør involvere samarbeid med Mexico. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Mexico vil reagere hvis det dukker opp ytterligere bevis på amerikanske droneflyvninger.