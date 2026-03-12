Shelf Heroes viser frem småskala roguelite FPS-action i gameplay-trailer

Vi har blitt godt og virkelig behandlet med utstillingsvinduer og sendinger så langt i år, og denne uken har ikke vært annerledes. Vi startet med nok en Nintendo Direct dedikert til The Super Mario Galaxy Movie, og nå vender vi fokuset mot Future Games Show: Spring Showcase.

Som en del av denne sistnevnte sendingen har vi nettopp blitt vist offisiell gameplay for det kommende Shelf Heroes, som er et småskala roguelite FPS som følger en miniatyrfigur i leketøysstørrelse mens de prøver å overleve i leketøysstørrelse og åpne husholdningsarenaer.

Spillet er laget for å kunne spilles både alene og i samarbeid med tre spillere, og det har til og med brede tilpasningsmuligheter og byggemuligheter som gjør at spilleren kan lage den helten som passer best til deres spillestil. Når det gjelder hvordan dette er innlemmet i spillet, blir vi fortalt at det kan inkludere å miste et bein i kamp og deretter erstatte denne kroppsdelen med en robotarm eller bamsebein.

Fra utvikleren Fun Punch Games vet vi ennå ikke når Shelf Heroes vil bli lansert, men vi vet at det til slutt kommer på PC via Steam. Sjekk ut spilltraileren for tittelen nedenfor.