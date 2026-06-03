Shell hevdes å ha fortsatt å pumpe olje gjennom en nigeriansk rørledning til tross for bevis på kjent forurensning

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Det har blitt rapportert at det britiske multinasjonale oljeselskapet Shell aktivt fortsatte å pumpe olje gjennom en nigeriansk rørledning til tross for kjente og internt rapporterte bevis som viste at rørledningen forårsaket omfattende forurensning.

Ifølge BBC News har selskapet fått tak i en rekke filer og bevis, inkludert e-poster og presentasjoner, som viser at Shell-ledelsen ble advart mot den forurensende rørledningen så langt tilbake som tidlig i 2008, men til tross for at de ble informert om risikoen, bestemte de seg for å fortsette å pumpe millioner av fat olje gjennom ledningen.

Ledningen regnes som en av Shells viktigste rørledninger i Afrika og strekker seg 60 mil tvers gjennom Nigerdeltaet, et område som rutinemessig har vært utsatt for oljeutslipp og problemer som fortsatt har en varig og forferdelig innvirkning på miljøet og økosystemet.

I rapporten hevdes det at rørledningen var utsatt for oljesøl og ofte ble angrepet av oljetyver, noe Shell tilbakeviser ved å hevde at de ofte investerte i rørledningen for å utbedre disse problemene, alt før de solgte rørledningen i fjor.

Denne avslørende informasjonen har fått noen til å stå frem og fortelle om konsekvensene linen har hatt for miljøet, og de forteller at fiskebestanden har kollapset og at alt marint liv som fanges nå ser deformert ut. Lokalsamfunnene krever handling og konsekvenser fra Shell, og det er reist et internasjonalt søksmål med krav om 250 millioner dollar i kompensasjon, i tillegg til ytterligere 750 millioner dollar som skal settes av til å rydde opp i miljøet.