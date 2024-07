Shelley Duvall, skuespilleren fra The Shining, er død.

HQ

Den amerikanske skuespilleren Shelley Duvall, kanskje mest kjent for sin rolle som Wendy Torrance i Kubricks skrekkklassiker The Shining, er død i en alder av 75 år.

Duvall, som tilbrakte andre halvdel av karrieren i uvisshet, noe som ifølge ryktene i stor grad skyldtes det mentale stresset rollen i The Shining påførte henne, gjorde en kort opptreden hos Dr. Phil i 2016 for å snakke om mental helse.

Hun skal ha blitt sitert på at hun "aldri kommer til å gi så mye igjen" for en rolle. I tillegg til The Shining var hun også en av regissør Robert Altmans favoritter, og spilte også hovedrollen i Annie Hall.

Duvall døde i søvne av komplikasjoner relatert til sin diabetes, noe Duvalls partner Dan Gilroy rapporterte til The Hollywood Reporter.

Hvil i fred.