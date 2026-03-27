La oss ikke gå rundt grøten. Du vet hva denne filmen egentlig handler om. Jason Statham, til tross for alt han gjør riktig, har en tendens til å spille hovedrollen i filmer som utspiller seg og er innrammet på nøyaktig samme måte. Enten vi snakker om The Expendables, Mechanic, The Beekeeper, A Working Man, til og med The Meg og Fast and Furious, er Stathams roller og prestasjoner som regel alltid den barske og tøffe fyren som overvinner oddsen for å redde dagen, ofte ved å ta den mest voldelige veien som er mulig. Igjen, man kan si hva man vil om det og hvor forutsigbart det har blitt, men man kan heller ikke nekte for at Stathams filmer har en tendens til å være ganske underholdende å se på.

Så la meg spare deg litt tid og slå fast at Shelter passer helt inn i denne formelen nok en gang. Det er en actionfilm som er lett nok å konsumere, som ikke etterlater noe særlig inntrykk, men som har noen øyeblikk som tjener som bevis på hvorfor Statham stadig blir bedt om å lage denne typen filmer. Den perfekte 5/10-filmen, kan man si.

HQ

Jeg skal ikke kaste bort mye tid på handlingen, for det er faktisk ikke så mye å sette søkelyset på. Kort fortalt er Statham en tidligere britisk spesialagent som etter mange år i eksil og skjul er blitt funnet og jaktet på av den samme regjeringen som han pleide å tjene. MI6 kaster alle slags ressurser og trusler i hans retning, og det er hans plikt å overvinne dem samtidig som han beskytter en ung jente som tilfeldigvis er i slekt med et av hans tidligere teammedlemmer. Hvis du ba ChatGPT om en generisk Statham-filmsynopsis, ville den sannsynligvis koke opp et plotpremiss som er veldig likt, noe jeg faktisk testet med ganske morsomme resultater, som du kan se nedenfor.

"En tidligere hemmelig agent som har blitt en ensom ulv og leiesoldat, blir dratt tilbake til en verden han prøvde å legge bak seg da en mystisk skikkelse fra fortiden hans dukker opp igjen. Han lever nå et stille liv utenfor nettet, men blir tvunget til å handle når en ung kvinne - som er knyttet til en jobb som gikk galt mange år tidligere - blir målet for et mektig internasjonalt forbrytersyndikat.

Dette er en annonse:

Motvillig tar han henne under sine vinger, og avdekker en konspirasjon som strekker seg fra Londons gater til toppeliten i næringslivet, og som involverer stjålet teknologi, skitne penger og et svik som rammer nærmere hjemmet enn han hadde forventet. Etter hvert som antallet døde øker og tiden renner ut, må han stole på sin brutale effektivitet, gatesmarthet og uknuselige kode for å demontere operasjonen bit for bit.

Han er i mindretall og jaktes på hele tiden, og fører en nådeløs, høyoktan krig mot en fiende som kjenner hvert eneste trekk. Men de har gjort en avgjørende feil - de har gitt ham noe å kjempe for."

Nå kan det virke som om Shelter er nok et grelt eksempel på en meningsløs actionfilm, i likhet med A Working Man, men det er her Statham-faktoren sniker seg inn igjen. Til tross for alle sine narrative laster, er det scener og utmerket koreograferte kamper som fortsetter å bevise at Statham er en av de beste rene actionstjernene der ute. Det er John Wick-aktig, med kjapp og rask vold som aldri føles som om skuespillerne holder igjen eller beveger seg tregt. Det er en ballett av brutalitet, og Statham er en mester i denne dansen.

Dette er en annonse:

På samme måte, ettersom budsjettet for Shelter tydeligvis ikke kan måle seg med mange andre moderne actionfilmer, lener den seg mer på ekte kulisser og miljøbruk, flytende koreograferte kamper og øyeblikk av klasse fra de mer rutinerte skuespillerne, som den alltid fremragende Bill Nighy. Dette er ikke en film som har til hensikt å kaste bort tiden din, det er en fartsfylt berg-og-dal-bane av vold som du vil bli underholdt av, til tross for sine mer åpenbare problemer og typiske designelementer. Apropos det siste, så er det obligatoriske "vendinger" i handlingen, som at hovedpersonen Michael Masons hund blir drept og blir ytterligere motivasjon for ham, og typiske valg av locations for disse enmannshær-filmene, inkludert en klubbsekvens der du bare vet at den er brukt for å gi lydmikseravdelingen en fridag, ettersom det dunkende, ambiente EDM-lydsporet fullstendig overdøver all annen lyd...

Så ja, du har vært her, du har sett dette, men det forandrer ikke det faktum at Shelter rett og slett er morsom underholdning å konsumere. Den krever ikke mye av deg, og det kan alltid diskuteres om vi skal fortsette å støtte filmer med en så enkel kreativ retning, men i motsetning til War Machine på Netflix, som et eksempel, er Shelters store redning Statham, som som vanlig stortrives og leverer en prestasjon som får den to timer lange spilletiden til å suse av gårde. Det er Statham slik du kjenner og elsker ham. Gjør hva du vil av det.