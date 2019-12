Du ser på Annonser

«Rest in peace, Poppop. You led me to my love of gaming, and consequentially to Shenmue. Thank you and I love you. I will get Lan Di for you!»

Denne hyllesten står skrevet i en gjestebok som du finner på et hotell cirka halvveis uti Shenmue 3-eventyret. Gjesteboka er full av beskjeder og hilsener fra folk som har støttet spillet via Kickstarter, men særlig denne meldingen setter spillet litt i perspektiv. Det er nemlig dette Shenmue-serien handler om for de aller fleste, og som gjør Shenmue 3 til et av årets mest etterlengtede spill for denne gruppen spillere.

Dette er oppfølgeren som fansen har ventet på i hele atten år, noe som er en absurd lang tid å vente på en oppfølger. For å sette det litt i perspektiv: Siden Shenmue 2 kom ut har vi fått to nye konsollgenerasjoner, med en tredje rett rundt hjørnet. Vi har opplevd 11. september og en rekke andre terrorangrep. Vi har fått smarttelefoner og nettbrett, for ikke å snakke om bredbånd. Online-rollespill som World of Warcraft har endret spillbransjen, og megasuksesser som Call of Duty, Assassin's Creed og Minecraft eksisterte ikke for atten år siden. De som ble født da Shenmue 2 kom ut i dag er myndige, ergo kan de stemme og kjøre bil. Kort sagt er dette et spill fansen har ventet lenge på.

Nettopp dette er viktig å understreke, for Shenmue 3 er et spill som først og fremst appellerer til fansen. Spillet kommer riktignok med en oppsummeringsfilm som forklarer handlingen i de to første spillene på fem minutter, men stilen, tonen og hele spillet bærer preg av at Shenmue 3 ikke er spillet som forsøker å kapre et ungt, nytt publikum. Det er ikke dermed sagt at spillet ikke kan skape nye fans, men hovedformålet er uten tvil å gi gamle kjennere av serien den fortsettelsen de har lengtet etter. Spørsmålet er imidlertid om de vil bli fornøyde med det de får.

Shenmue-serien er satt til 80-tallet og følger historien til den unge japanske kampsportutøveren Ryo Hazuki, som i starten av det første spillet blir vitne til hvordan den mystiske Lan Di myrder Ryos far i kamp. Ryo oppdager at farens mord er knyttet til to mystiske steinspeil, som er laget med et spesielt materiale som kun er tilgjengelig i indre Kina. Speilenes formål og verdi er et mysterium, men onde krefter er tydeligvis interessert nok i dem til å drepe dem som står i veien. Ryos reise fører ham fra Japan til Hong Kong og deretter inn i det kinesiske fastlandet, hvor han møter den unge jenta Shenhua. Det viser seg at de mystiske steinspeilene stammer fra Shenhuas landsby, og at hennes far er involvert i uthuggingen av dem. Shenhuas far er imidlertid kidnappet, og Shenmue 3 tar dermed for seg Ryos jakt på kidnapperne, som forhåpentligvis kan lede ham nærmere både Lan Di og svaret på mysteriet.

Hvis du har ventet i atten år på å få svar på spørsmålene og mysteriene man satt igjen med etter Shenmue 2, må jeg dessverre skuffe deg. Etter tjue timers spilletid dukker rulleteksten opp med en ny lovnad om at historien fortsetter en gang i fremtiden, og man har i bunn og grunn ikke fått noen særlige svar på gamle spørsmål, kun nye spørsmål og mysterier. Det er tydelig at den legendariske serieskaperen Yu Suzuki mangler en konkret retning for serien og historien, noe som gjør at Shenmue 3 mangler den emosjonelle katarsisen spillet burde ha. At historien ikke kan avsluttes etter atten års ventetid er til å bli oppgitt av, og jeg hadde heller satt pris på et dobbelt så langt Shenmue 3 enn å måtte vente et ukjent antall år på et nytt spill som kanskje aldri kommer. Verre er det derimot at gamle spørsmål og mysterier fortsatt får gå ubesvart, noe som kan få spilleren til å mistenke at Yu Suzuki ikke har noen av svarene selv engang.

Samtidig er det et unektelig stemningsfullt gjensyn med Ryo, Shenhua og andre gamle kjente. Tonen i spillet er så gammeldags at man føler at historien fortsetter akkurat der den slapp og at tiden har stått stille. Hadde det ikke vært for den oppdaterte grafiske standarden kunne man fort tenkt at spillet kom ut for ti år siden. Shenmue 3 har en utpreget egenart og stil over seg, med en stemning som føles unik og beroligende i en travel og moderne spillhverdag. Dette er spillet som gir blaffen i moderne spillkonvensjoner, og i stedet serverer utviklerne deg et tradisjonelt Shenmue-spill på godt og vondt. Fansen vil kanskje ikke bli klokere på gamle mysterier, men de vil i hvert fall føle seg velkomne i den gamle stilen og stemningen spillet har å by på.

Det første Shenmue-spillet var tidenes dyreste spill da det kom ut på Dreamcast i 1999, og var en pioner i moderne spilldesign med tanke på cinematisk fortellerteknikk. På mange måter var Shenmue det første nestegenerasjonsspillet da det ble lansert. All dialog var spilt inn med stemmeskuespillere, spillet hadde en cinematisk fortellerstil, og det bød på en avgrenset verden som samtidig var mettet med innhold hvor man kunne samhandle med nesten alt i spillet. Spillet bød også på perfekte emuleringer av gamle Sega-spill, som man kunne spille på arkadehallene i spillet. De moderne Yakuza-spillene skylder Shenmue mye, for Yakuza er i praksis den samme formelen i en litt mer moderne drakt. Shenmue introduserte oss dessuten for Quick Time Events, hvor en knapp blinker på skjermen som man må trykke for å drive filmsekvensen videre (fun fact: I Shenmue-brukerhåndboken heter fenomenet faktisk Quick Timer Events, hvilket betyr at vi har brukt feil navn på fenomenet i snart tjue år).

Shenmue 3 er ikke i nærheten av å ha samme budsjett, og spillet vil heller ikke bli husket for å være nyskapende. Tvert imot føles spillet overraskende tro mot den originale spillestilen, hvilket betyr at det ofte føles som om man er tilbake på tidlig 2000-tallet. Dette kommer særlig til syne på den grafiske stilen. På et spennende vis har utviklerne klart å ivareta den originale Shenmue-stilen, samtidig som at grafikken ikke ser altfor gammel eller utdatert ut. Den har sine tydelige svakheter, særlig når det kommer til bildeoppdateringen når man løper og beveger kameraet samtidig, og grafikkmotoren sliter noe voldsomt med å fremstille skjegg som noe annet enn pikselklumper. Animasjonene er heller ikke alltid de mest imponerende. Alle disse svakhetene skyldes nok spillets begrensede budsjett, hvilket er synd, for til tider kan spillet faktisk se utrolig vakkert ut med en detaljrikdom og skarphet som uten tvil vil begeistre spilleren.

Følelsen av å spille et moderne 2000-tallsspill er også ivaretatt i spillmekanikkene, som er med på å bevare den spesielle Shenmue-stemningen. Her er det mye trasking frem og tilbake for å finne ut hvor man skal gå og hva man skal gjøre videre. Alt gjøres i ditt eget tempo, noe som både kan være avslappende og langdrygt. Spillet forteller deg lite og byr ikke på noe kart eller handlingsmarkører for å hjelpe deg. Dette tvinger deg til å leke privatetterforsker, noe som uten tvil er spillets sterkeste kort. Samtidig kommer den gamle Shenmue-stilen med mange kronglete mekanikker vi har beveget oss bort ifra siden den gang. Kun en sjelden gang kan du hoppe til bestemte tider og steder, hvilket betyr at man blir lei i lengden av all vandringen frem og tilbake. QTE-sekvensene er også overrepresentert i spillet, og har dessuten en så kort reaksjonstid at det nesten er umulig å treffe riktig på dem første gang de dukker opp. I en tid hvor spillbransjen begynner å gå stadig mer bort fra QTE er Shenmue 3 en påminnelse om hvor underholdende systemet var før, men også hvorfor utfasingen av overdreven QTE-bruk er en god idé.

Når man ikke løper rundt og leter etter neste ledetråd som fører videre i historien kan man i kjent Shenmue-stil foreta andre aktiviteter. Her er det lite nytt og spennende, og nok en gang understreker utviklerne at det er et Shenmue-spill du spiller. Dette betyr trening i den lokale dojoen, deltidsjobber (og ja, gaffeltrucken er tilbake), gambling eller en tur til den lokale arkaden. Sistnevnte er litt skuffende, for ettersom Sega denne gangen ikke er direkte involvert i utviklingen betyr dette også at gamle Sega-titler ikke er å finne på arkaden. Det betyr at gamle Yu Suzuki-klassikere som Outrun og Space Harrier ikke er å finne i Shenmue 3, noe som føles som en mangelvare.

Selve kampene i Shenmue 3 er ikke stort endret siden gamle dager, men systemet er noe forenklet. Man kan sette opp bestemte komboer i menyene på forhånd, slik at man kan bla gjennom dem med skulderknappene og bruke dem med triggerknappene fremfor å måtte taste inn komboen manuelt. Kombinert med justerbar vanskelighetsgrad blir spillet dermed hakket mer tilgjengelig for de fleste, men samtidig mangler spillet en ordentlig, storslått finale som krever alt av deg slik man fikk på Yokosuka-havnen i det første spillet.

Du ser på Annonser

På tross av alle svakhetene, manglene og frustrasjonene Shenmue 3 byr på, er det et spill jeg samtidig ikke klarer å hate eller bli frustrert av å spille. Spillet har en egenart og en sjarm som man ikke kan se bort ifra, og som gjør det enkelt å forstå hvorfor serien ble den kultklassikeren den ble for tjue år siden. Ingen spill er helt som Shenmue-spillene, selv om serier som Yakuza har videreført og forbedret mye av den samme formelen, og dette særpreget er også tydelig til stede i Shenmue 3. Det er høyst tvilsomt om spillet vil vinne nye fans til serien, og gamle fans vil nok også bli skuffet over at historien fortsatt ikke avsluttes og konkluderes, men det er også mye her som unektelig vil appellere til en dedikert spillerskare. Noe annet forsøker spillet heller ikke å gjøre, og mange i målgruppen vil absolutt kjenne den gamle, varme Shenmue-følelsen bli vekket til live igjen.