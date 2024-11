HQ

Ut med det gamle og inn med det nye. Deep Silver, den tidligere utgiveren av det tredje Shenmue-spillet, har offisielt gitt fakkelen videre til Inin Games. Betyr dette at vi endelig kan få et nytt kapittel i Ryo Hazukis saga? Vel, kanskje. Det er et snev av forsiktig optimisme fra Inin, som ved overtakelsen uttrykte begeistring for fremtiden og hvordan de planlegger å bringe serien inn i sin neste fase.

Hva synes du om Shenmue III, og vil du gjerne se en oppfølger?