Shenmue III Enhanced får en spesialutgave og en Collector's Edition
Og forhåndsbestillingene har allerede startet, til tross for at denne oppdaterte versjonen av spillet ikke engang har en fast utgivelsesdato ennå.
I fjor høst rapporterte vi at Shenmue III ville bli utgitt på nytt som en oppgradert Enhanced Edition, som også vil komme til Switch 2 og Xbox Series S/X (i tillegg til PC og PlayStation 5). Dette blir første gang Nintendo- og Xbox-fans får sjansen til å oppleve den tredje delen av eventyret, og nå har vi enda flere gode nyheter å dele.
I tillegg til en standardutgave, vil både en Special Edition og en Collector's Edition også være tilgjengelig. Her er hva de inkluderer :
Spesialutgave
- Shenmue 3
- Spesialutgave-boks
- The Making of Shenmue 3 Enhanced Art Book
- Den definitive historien om Shenmue Blu-ray
Samlerutgave
- Shenmue 3 (med alternativ eskekunst)
- 15 cm Ryo Hazuki-figur
- Trerull og nøkkelring
- The Making of Shenmue 3 Enhanced Art Book
- Den definitive historien om Shenmue Blu-ray
- Kunsttrykkpakke (inkludert plakat, klistremerker, Kung-Fu-kort og mer)
Hvis du tenker at det ikke kan bli mye bedre enn dette, har ININ Games to overraskelser til i vente: For det første er forhåndsbestillinger nå offisielt åpne (disse vil sannsynligvis bli utsolgt, så skynd deg), og for det andre er dette ikke bare et usselt Game Key Card, ettersom hele spillet er på kassetten til Switch 2-versjonen.
Du finner en splitter ny trailer for denne oppdaterte utgaven nedenfor.