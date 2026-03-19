Shenmue III Enhanced får en spesialutgave og en Collector's Edition

I fjor høst rapporterte vi at Shenmue III ville bli utgitt på nytt som en oppgradert Enhanced Edition, som også vil komme til Switch 2 og Xbox Series S/X (i tillegg til PC og PlayStation 5). Dette blir første gang Nintendo- og Xbox-fans får sjansen til å oppleve den tredje delen av eventyret, og nå har vi enda flere gode nyheter å dele.

I tillegg til en standardutgave, vil både en Special Edition og en Collector's Edition også være tilgjengelig. Her er hva de inkluderer :

Spesialutgave



Shenmue 3



Spesialutgave-boks



The Making of Shenmue 3 Enhanced Art Book



Den definitive historien om Shenmue Blu-ray



Samlerutgave



Shenmue 3 (med alternativ eskekunst)



15 cm Ryo Hazuki-figur



Trerull og nøkkelring



The Making of Shenmue 3 Enhanced Art Book



Den definitive historien om Shenmue Blu-ray



Kunsttrykkpakke (inkludert plakat, klistremerker, Kung-Fu-kort og mer)



Hvis du tenker at det ikke kan bli mye bedre enn dette, har ININ Games to overraskelser til i vente: For det første er forhåndsbestillinger nå offisielt åpne (disse vil sannsynligvis bli utsolgt, så skynd deg), og for det andre er dette ikke bare et usselt Game Key Card, ettersom hele spillet er på kassetten til Switch 2-versjonen.

Du finner en splitter ny trailer for denne oppdaterte utgaven nedenfor.