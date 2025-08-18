Shenmue III Enhanced har blitt annonsert

HQ

Fans av Yu Suzukis kultklassiker kan se frem til en stor oppgradering, ettersom Shenmue III Enhanced nå har blitt offisielt annonsert og vil bli vist frem under Gamescom. Gjenutgivelsen kommer ikke bare med en rekke tekniske forbedringer, men vil også markere spillets debut på både Xbox- og Nintendo-plattformene.

Den oppdaterte versjonen utgis av ININ Games, og vil bli utgitt på Playstation 5, Xbox Series X/S, Steam, Epic Games Store og Nintendo Switch. Det er imidlertid fortsatt uklart om dette gjelder den gamle modellen, Switch 2 eller begge deler. Spillere som allerede eier spillet på Playstation 4 eller PC vil bli tilbudt en oppgraderingsvei til Enhanced-versjonen.

På den tekniske siden tilbyr denne nye versjonen av Shenmue III den typen oppgraderinger som har blitt standard for moderne nyutgivelser: 4K-oppløsning, forbedrede teksturer, mer detaljerte miljøer og oppskalering via DLSS og FSR. Verden vil også føles mer levende takket være et økt antall NPC-er, og en "Classic Camera Mode" vil bringe tilbake følelsen fra de to originale spillene.

Gameplay-justeringer inkluderer automatisk gjenoppretting av helse før hver kamp, muligheten til å hoppe over mellomsekvenser, mer tilgivende QTE-er og reduserte "økonomiske veisperringer" som tidligere bremset progresjonen. Menyer og brukergrensesnitt har også blitt forbedret for å gi en jevnere totalopplevelse.

Så ja, det høres ut som en ganske lovende pakke.