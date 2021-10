Shenmue: The Animation-trailer får serien til å se bra ut

HQ

Over et år har gått siden Crunchyroll og Adult Swim annonserte at de lager en animeserie basert på Shenmue, så det er ikke rart om du har glemt dette. I dag er det heldigvis klart for en skikkelig påminnelse.

De to selskapene har nå gitt oss den første traileren fra det som enkelt nok fortsatt heter Shenmue: The Animation, og det viser seg gledelig/skuffende nok at den ikke utelukkende vil fokusere på å kose med katter, kjøre gaffeltruck og slik. Traileren virker i stedet langt mer actionfylt med mange velkjente kamper. Interessant nok virker det sannelig som om serien vil inkludere alle tre spillene også, så det skal bli spennende å se hvilke ting som ikke får mye tid i rampelyset i 2022.