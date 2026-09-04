Sheriffen i Miami er svært kritisk til Grand Theft Auto VI

HQ

Hele verden ser ut til å sitte på pinebenken akkurat nå, i spent forventning om « Grand Theft Auto VI, som forventes å bli spillet som, mer enn noe annet, viser hva den nåværende generasjonen virkelig er i stand til. Eller kanskje vi burde si nesten hele verden, for det finnes de som ikke er helt imponert over Rockstars gangsterepos.

Rosie Cordero-Stutz, sheriff i Miami-Dade, sa til The Miamian (via Rock Paper Shotgun) at spillet gjør narr av Miami og «inneholder drap, ran, narkotikahandel, bilkapring, vold mot politiet og annen atferd som mennene og kvinnene i Miami-Dade Sheriff's Office jobber hver eneste dag for å forhindre.»

Hun er heller ikke helt begeistret for at det foreslås å omforme deler av Sør-Florida for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra Grand Theft Auto-fans på en eller annen måte, og mener i stedet at Miami bør prøve å markedsføre det virkelige livet.

Vi mistenker at det vil komme mer kritikk av « Grand Theft Auto VI etter hvert som lanseringen nærmer seg, siden mange mener at Rockstar glorifiserer et liv i kriminalitet, og voldelige spill er, som vi vet, vanligvis ikke politikernes favoritter.