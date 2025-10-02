Sherlock Holmes 3 får en lovende oppdatering fra Susan Downey

Sherlock Holmes 3 er kanskje ikke så langt unna som vi en gang fryktet, men selv om produsent Susan Downey ga oss et glimt av håp om en retur til Robert Downey Jr. og Jude Laws verden av kriminaloppklaring, ser det ikke ut til at vi får se en tredje film med det første.

På et nylig panel med Collider sa Downey at de var ganske nær ved å lage en tredje film på et tidspunkt. "Jeg er takknemlig for at vi ikke laget den versjonen", sa hun. Etter at den filmen ikke ble noe av, kom pandemien, og siden det blir stadig vanskeligere å få tak i Robert Downey Jr. har vi ikke fått så mye nytt om Sherlock 3 siden.

"Jeg vil gjerne bringe en tredje Sherlock til verden", fortsatte Downey. "Vi har lekt med det i lang tid. Vi har snakket om litt forskjellige retninger... Jeg ville bare elske å gjøre det. Det er vanskelig, det er en stund siden sist. Lista ligger veldig høyt."