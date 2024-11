Sherlock Holmes 3 har et nytt manus

Sherlock Holmes: A Games of Shadows kom ut for mer enn ti år siden, og selv om det kan være etterspørsel fra noen mennesker etter flere mysterier som skal løses av Robert Downey Jr.s Holmes, har det ikke blitt noe av en tredje film. Men det er ikke helt dødt i vannet.

HQ

Det sier Jude Law, som forteller at filmen har gått i en ny retning, med et nytt manus. "Planen har utviklet seg over hvor mange år det har vært nå, sannsynligvis nesten ti år," sa Law til The Playlist. "Det er en stor vilje til å få det til, og en stor vilje blant oss alle til å gjøre det riktig, til å finne tiden, til å finne det rette teamet. Det beste jeg har tatt med meg fra begge disse filmene, er vennskapet med Robert [Downey Jr.] og kona Susan, de betyr veldig mye for meg. Håpet er at vi fortsatt kommer til å gjøre det."

"Jeg tror det finnes en ny versjon av manuset som jeg ennå ikke har lest. Og så er det et spørsmål om 'Hvor dyrt er det? Og kan vi få det laget?" fortsatte Law. Skuespilleren sier at vennskapet med Downey er en av nøkkelfaktorene for at han ønsker å lage en ny film, det er bare et spørsmål om den kan bli laget.