Sherlock Holmes Chapter One lar oss endre stil og henge en elefant

Gjengen i Frogwares fikk Sherlock Holmes Chapter One til å høres ganske interessant ut da de annonserte spillet tidligere i sommer, og dagens trailer og nye detaljer pirrer ikke nysgjerrigheten mindre.

Den nyeste traileren gjør det nemlig klart at denne middelhavsøyen er noe helt utenom det vanlige ved å blant annet vise at de tydeligvis henger elefanter der. I tillegg skal planen være at historien vil vare i omtrent 15 timer om du stort sett kun gjør det absolutt nødvendige, men siden det er mer åpent enn de andre spillene regner utviklerne med at det vil ta 35-40 timer å gjøre absolutt alt. Blant annet blir det mulig å få nye klær for å skape vår egen stil, samt endre hvordan herregården blir seende ut.

