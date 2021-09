Sherlock Holmes Chapter One utsettes på PS4 og Xbox One

HQ

Den siste tiden har vi fått flere eksempler på at PlayStation 5- og Xbox Series-utgaver av spill utsettes, noe som er forståelig på grunn av at det er ny maskinvare og et mindre publikum. Dette er noe av det som gjør dagens annonsering fra Frogwares spesiell.

Utviklerne avslører at de har bestemt seg for å utsette PS4- og Xbox One-utgavene av Sherlock Holmes Chapter One. Vi vet fortsatt ikke akkurat når spillet slippes på PC, PS5 eller Xbox Series i høst heller, men de to andre utgavene må altså vente "noen uker" lenger siden Frogwares ønsker å forsikre seg om at resten er så bra som det kan bli. Dette skal vi tilsynelatende få vite mer om på torsdag siden vi da skal få svar på "ett av de mest stilte spørsmålene".