Sherlock Holmes Chapter One-spørsmål besvares i ny video

Frogwares var relativt hemmelighetsfulle da de kunngjorde Sherlock Holmes Chapter One forrige sommer og overøste oss ikke akkurat med informasjon noen måneder senere heller, så jeg kan forstå at de nå har offentliggjort en ganske interessant video.

Her svarer nemlig studiosjefen på spillernes spørsmål om Sherlock Holmes Chapter One. Blant annet får vi bekreftet at historien og oppdragene vil kunne utfolde seg annerledes på bakgrunn av valg vi tar, detaljer om hvordan vi kan tilpasse både Sherlock og villaen, samt litt informasjon om stemmeskuespillerne.