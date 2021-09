Sherlock Holmes Chapter One-trailer avslører lanseringsdato

HQ

På tirsdag fortalte Frogwares plutselig at Sherlock Holmes Chapter One utsettes på PS4 og Xbox One uten å faktisk fortelle når spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series. Sistnevnte retter de på i dag.

Irene har gitt oss en trailer som bekrefter det Microsoft Store avslørte i går, nemlig at Sherlock Holmes Chapter One slippes på PC, PlayStation 5 og Xbox Series den 16. november. I tillegg har vi fått en omfattende gameplayvideo hvor utviklerne forklarer akkurat hva spillet går ut på og viser frem noe av det man kan gjøre som den unge detektiven under etterforskninger, samtaler, kamper og mer.

