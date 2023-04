HQ

For to år siden utforsket Frogwares fortiden til den mest berømte detektiven av dem alle i Sherlock Holmes: Chapter One. Nå bringer den ukrainske utvikleren sin egen fortid tilbake til livet med Sherlock Holmes The Awakened - en fullverdig nyinnspilling av eventyrspillet fra 2007 som satte detektiven igjen Lovecraftian horrors. Spørsmålet er da om det er et gledelig gjensyn eller om fortidens beste forblir begravet, slik det ofte er tilfelle i Cthulhu Mythos.

Fans med lang fartstid vil ha vanskelig for å gjenkjenne Sherlock Holmes The Awakened ettersom nesten alle aspekter av originalen, det være seg verdensdesign, grafikk, spillmekanikk og til og med kameravinkelen, har blitt endret i tråd med utviklerens siste oppføringer. En ting forblir imidlertid relativt uendret, og det er historien. Noe som stort sett er en god ting, da den klarer å både skremme og underholde.

Det sentrale mysteriet starter med en tilsynelatende bare kidnapping, og tar deg med på litt av en reise. Fra de tåkete gatene i London følger du ledetråder som fører deg over Atlanterhavet til solfylte New Orleans, og senere dypt inn i bayou hvor ukjente grusomheter lurer.

Tro mot stilen til Lovecrafts originale noveller, er vold og synlige monstre få og langt mellom, og i stedet bygger spillet spenning med en illevarslende atmosfære og mange nervepirrende hint. Du er alltid et skritt eller to mellom den skyggefulle konspirasjonen du jager til den klimatiske finalen som - dessverre - ikke helt klarer å levere på den spenningsfylte oppbyggingen.

Totalt sett er det en anstendig historie som blir noe sviktet av en klønete presentasjon og mangel på karakterisering. Animasjoner er litt rykkete, karaktermodeller popper inn og ut som kameraet skifter til en første person perspektiv når undersøke elementer, og leppene, vel de er nesten den sanne Lovecraftian horror av spillet, beveger seg i sin egen rykkete rytme uten forhold til hva som faktisk blir sagt.

Ikke at dialog betyr så mye uansett, da det er helt klart at mange av spillets karakterer opprinnelig ble designet mest for å gi gåter og ledetråder, og ikke for historieformål. Foruten Holmes og Watson selv, skinner ingen av birollene virkelig, og selv om dialogen er brukbar, er den langt fra de mer narrative fokuserte eventyrene til Tell Tale ilk.

Sherlock Holmes: Chapter One introduserte ganske mange nye alternativer til Sherlocks undersøkende verktøykasse. Dessverre, til tross for at karakteren nå er en etablert detektivinnkvartering i sin ikoniske Baker Street leilighet, har han faktisk ikke lært mye av sin siste utflukt. Gameplay består fortsatt av å finkjemme miljøet for hotspots (som heldigvis kan fremheves ved å trykke på en knapp), og - når alle ledetråder er samlet - trekke konklusjoner i den såkalte Mind Palace.

Selv om spillet, i motsetning til forrige oppføring, ikke er åpen verden, inneholder de enkelte kapitlene fortsatt ganske store miljøer, så du må også spørre lokalbefolkningen om veibeskrivelse og være observanter av spor eller potensielle kunder som kan peke deg mot det faktiske åstedet. Spillet fungerer i disse situasjonene - når du gjennomfører undersøkelsene gjennom dine egne fradrag. I denne forbindelse er de mentale rekonstruksjonene av åsteder igjen det sanne høydepunktet.

Samtidig er det veldig tydelig at mekanikken er skreddersydd mot mer åpne, mindre lineære opplevelser. Når man går gjennom spillets mer lineære kapitler, føles grunnmekanikken ofte for uinvolvert. Mesteparten av tiden tenker du egentlig ikke selv, men blir ledet gjennom miljøet av et beleilig plassert spor av ledetråder som Holmes avslører uten mye hjelp fra deg, spilleren. Enkelt sagt, du ender ofte opp med å føle deg mer som Watson, enn Sherlock selv.

Når vi snakker om Watson, spiller Holmes' pålitelige sidekick en mye større rolle i denne nye versjonen av Sherlock Holmes The Awakened sammenlignet med originalen, både når det gjelder historie og gameplay. Legen og forfatteren er mer selvsikker enn det som ofte er tilfelle, og hans samspill med Holmes er lett høydepunktet i historien. Hans bakgrunnshistorie - som innebærer å ha tjenestegjort i den britiske krigen i Afghanistan - utforskes i detaljer, og det er absolutt velkommen å lære mer om denne ofte endimensjonale karakteren.

Du får til og med spille som Watson i et par tilfeller, for eksempel når du skyter en pistol eller styrer en båt i Louisiana bayou. Dessverre, foruten disse korte actionsekvensene, tilbyr Watson ikke noe alternativt spill ettersom han deler sin undersøkende verktøykasse med Holmes. En litt annen opplevelse når man spiller som Watson eller muligheten til å skifte fritt mellom karakterene ville nok gått langt i retning av å krydre ting litt.

Akkurat som Sherlock Holmes: Chapter One gjorde, graver The Awakened dypere i den overraskende skrøpelige psyken til Sherlock. Dette har resultert i noen helt nye historiesekvenser der detektiven blir fanget i et slags marerittaktig Lovecraftiansk helvete der hans vanlige rasjonelle sinn viser seg å være til liten nytte. I stedet må du løse smarte miljøgåter som involverer en mer drømmeaktig logikk. Disse sekvensene er korte, men de legger til litt sårt tiltrengt spillvariasjon og doser kosmisk horror.

Med en pris på € 39,99 og en kjøretid på litt over 12 timer, viser Sherlock Holmes The Awakened anstendig valuta for pengene. Som jeg skrev i en tidligere forhåndsvisning, føles spillet på mange måter som en utvidelsespakke til den utmerkede Sherlock Holmes: Chapter One og bygger dermed på solid grunnlag. Det er imidlertid flere mangler denne gangen, de fleste av dem stammer sannsynligvis fra det faktum at Frogwares ble avbrutt i utviklingen av sin neste åpen verden-tittel.

På grunn av krigen i hjemlandet Ukraina valgte de å lage dette spillet i stedet, noe de har gjort på litt over et år - en ganske imponerende prestasjon alt tatt i betraktning. Når det er sagt, blir Sherlock Holmes The Awakened forrådt av sin korte utviklingssyklus, og til slutt føles spillet fanget mellom to verdener - ikke helt når nivået til moderne filmatiske eventyr og er ikke utfordrende nok til å glede fans av klassiske pek-og-klikk-eventyr.