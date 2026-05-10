Sherlock Holmes vender tilbake til TV-skjermene i 2027

Sherlock Holmes er snart tilbake på det store lerretet, for neste år kommer den berømte detektiven tilbake i en ny TV-filmatisering. Dette blir ikke en fortsettelse av den elskede dramaserien med Benedict Cumberbatch i hovedrollen eller noe som er knyttet til Young Sherlock-verdenen på Prime Video, men et nytt prosjekt som har blitt plukket opp av Sky TV, i hvert fall i Storbritannia.

Det er en dramaserie som følger Rafe Spall som den titulære detektiven, og som forteller historien og hendelsene som skjedde fra han forsvant ved Reichenbach-fossene og til han til slutt kom tilbake.

Synopsis for serien er forklart slik: "Historien utspiller seg i de majestetiske og nådeløse sveitsiske Alpene, og følger en engelskmann som så vidt blir funnet i live i en iskald fjellbekk av den lokale kvinnen Alma og hennes unge sønn, Franz. Da landsbyens lege blir funnet drept, vender landsbyboerne seg mot gutten - og etterlater den fremmede med hukommelsestap som hans eneste håp. Selv om mannen ikke husker noe, avslører glimt av knivskarp deduksjon en skjult fortid. Etter hvert som urovekkende fragmenter av hukommelsen vender tilbake, må han konfrontere et urovekkende spørsmål: Hvem er han egentlig? Det som begynner som et isolert mysterium i Alpene, utvikler seg snart til en vidtrekkende konspirasjon som trekker mannen nærmere sannheten om fortiden hans - og det legendariske navnet han en gang kan ha båret."

I tillegg til Spall medvirker også Deleila Piasko, og The Death of Sherlock Holmes er skapt av Claudia Bluemhuber, Andre Kuttel og Pierre Monnard. Produksjonen av serien er for tiden i gang, med planlagt premiere en gang i 2027. Du kan se noen tidlige bilder av prosjektet nedenfor.