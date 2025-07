Sherlock-skuespiller avviser ethvert håp om en gjenoppliving

Den siste tiden har det versert en rekke rykter som tyder på at Sherlock etter hvert vil vende tilbake til TV-skjermene. Dramaserien med Benedict Cumberbatch i hovedrollen som den berømte detektiven og Martin Freeman som hans lojale kollega John Watson ble en av de mest sette seriene på TV og en umiddelbar kultklassiker, og fansen har lenge presset på for å få den tilbake. Det har kommet rapporter og forslag om at en retur kan skje, men ifølge en av seriens ledende skuespillere er dette usannsynlig og meningsløst.

Det er Mark Gatiss, kjent for å spille Sherlocks bror Mycroft i serien, som har kommentert ryktene og lagt dem død. I en samtale med Collider på International Global Series Festival mens han promoterte krimdramaserien Bookish, uttalte han spesifikt :

"Nei. Vi hadde vår sjanse, og vi fant gull med Benedict og Martin. Jeg mener, det er ingen ... hva ville poenget være? Du ville bare gjort det igjen. Og for å være ærlig, så er jeg 60 neste år. Det er utrolig. Og hvor mange flere ting kan man gjøre? Jeg er forpliktet til å gjøre dette, og jeg er veldig interessert i å gjøre nye ting, og Bookish er det jeg ønsker å gjøre. Så jeg synes det er flott å, som jeg sa i går, det er flott å ta av seg hatten for hvor fantastisk det var, men det er også herlig å gå videre."

Sherlock kan fortsatt komme tilbake uten Gatiss, men det største problemet denne serien vil møte vil være å finne tid og ressurser til å planlegge og bringe tilbake stjerner som Cumberbatch og Freeman, pluss Andrew Scott som Jim Moriarty, som hver og en av dem har gått videre til å bli store stjerner som vises i Marvel Cinematic Universe, Middle-earth, Star Trek, og mer.

Kunne du tenke deg å se Sherlock komme tilbake?