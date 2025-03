Shia LaBeouf representerer en aldrende bokser i den kommende Salvable

En gang i tiden var han et av Hollywoods største fremtidsutsikter, men i dag har ikke Shia LaBeoufs navn samme tyngde og forventning. Det betyr imidlertid ikke at han ikke fortsatt får jobber i filmverdenen, og på denne fronten vil den tidligereTransformers -stjernen snart være å se i et krimdrama om en aldrende bokser som sliter i og utenfor ringen.

Filmen heter Salvable og dreier seg om Toby Kebbells bokser Sal, som står overfor synkende prestasjoner i ringen og følelsesmessige problemer i privatlivet. LaBeouf spiller treneren og manageren Vince, og i filmen ser det også ut til at de to har noen utfordringer og problemer med å få endene til å møtes.

Salvable Filmen kommer til on-demand og digitale tjenester 2. mai, og nå som det nærmer seg, kan du se filmens trailer og offisielle synopsis nedenfor.

"Shia LaBeouf og Toby Kebbell spiller hovedrollene i en emosjonell, actionfylt film om en premiebokser som kjemper både i og utenfor ringen. Når en ramponert bokser som har passert sin beste alder, finner drømmene og forholdet sitt på fallrepet, faller han tilbake til en farlig gjeng og må ta sitt livs største sving for å gjenvinne håpet og familien sin."