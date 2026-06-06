Shift Up er i full gang, og her er den første traileren for Stellar Blade: Blood Rain

Vi har visst en stund at Shift Up, skaperne av Stellar Blade, hadde bestemt seg for å gå den selvpubliserende veien for sin neste tittel, men vi visste ikke at det var så nært. Under Summer Game Fest fikk vi en første titt på Stellar Blade: Blood Rain, en oppfølger til 2023-tittelen hvis nye hovedperson deler navn med Eve fra den gang, men er en helt ny karakter.

Det ser ut til at denne historien utspiller seg flere år etter den første delen, der vi ser denne Eve etterforske en merkelig gruppe individer som forvandles til monstre etter å ha injisert seg selv med et ukjent stoff. Eve ser ut til å dele noen krefter med sin forgjenger, i tillegg til en forkjærlighet for tettsittende klær i skrittet.

Stellar Blade Blood Rain har ennå ingen utgivelsesdato, men du kan se den første traileren nedenfor.