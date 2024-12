Shigeru Miyamoto angrer på vanskelighetsgraden i Super Mario Sunshine

HQ

Shigeru Miyamoto, den kreative kraften bak Super Mario Sunshine, har innrømmet at han angret på den høye vanskelighetsgraden til GameCube-tittelen. Ifølge et intervju som dukket opp igjen på Shmuplations, reflekterte Miyamoto over spillets beryktede Secret Levels, som fratok spillerne den nyttige FLUDD-vannkanonen. Selv om han verdsatte den nostalgiske utfordringen, erkjente han at det gjorde spillet mindre tilgjengelig for den gjennomsnittlige spilleren.

Miyamoto skal ha ønsket at spillet hadde gjort det mulig for alle å nå de siste etappene, selv om de slet med de tøffere nivåene. Han så for seg Mario-spill som noe alle kunne ha glede av, fra barn til besteforeldre, med intuitiv moro som var tilgjengelig fra starten av. Selv om han satte pris på spenningen ved å overvinne hindringer, syntes vanskelighetsgraden i Sunshine å kollidere med denne inkluderende filosofien.

Denne tilbakemeldingen har helt klart påvirket senere titler som Super Mario Galaxy, der tøffere baner ble reservert for utfordringer etter spillet. Super Mario Odyssey ble derimot kritisert for å være altfor forenklet. Nyere suksesser som Super Mario Bros. Wonder har imidlertid funnet en balanse, og tilbyr noe for spillere i alle aldre og på alle ferdighetsnivåer.

Synes du at moderne Mario-spill har oppnådd denne balansen? Hva synes du om utfordringsnivået i serien i dag?