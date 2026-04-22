Shigeru Miyamoto ble overrasket over de negative anmeldelsene av The Super Mario Galaxy Movie

Ingen var vel overrasket over at folk strømmet til kinoene for å se den første Mario-filmen, laget av animasjonsmestrene i Illumination, som tidligere hadde brakt både Despicable Me og Minions til verden. Når det er sagt, var det likevel mange som ble litt overrasket over hvor populær filmen faktisk ble.

Men ikke alle likte den; særlig filmkritikerne hadde sitt å si, og meningene var svært delte. Da oppfølgeren, The Super Mario Galaxy Movie, hadde premiere, strømmet folk nok en gang til kinoene for å følge eventyrene i Soppriket, men denne gangen var kritikerne enda sintere.

En som er overrasket over dette, er Marios skaper, Shigeru Miyamoto. I et NDW-intervju (via Nintendo Patents Watch) hadde han dette å si om saken :

"Situasjonene er like, er de ikke? Egentlig syntes jeg kritikernes anmeldelser av den første filmen var forståelige. Men jeg trodde det ville være annerledes denne gangen ... og den var enda hardere enn forrige gang, noe jeg syntes var rart (ler). Folk fra andre sjangre kommer inn og jobber hardt for å skape liv i filmbransjen, så det er veldig rart at de som prøver å skape liv i filmbransjen er så passive."

Nintendo er nok ikke så opprørt over det, selv om de absolutt ikke er vant til at Mario-produksjoner får lave seertall, ettersom filmen gjør det utrolig bra på kino og er på rask vei til å bli den første filmen som spiller inn over en milliard dollar i 2026.