Shigeru Miyamoto avviser rykter om Smash Bros.-film

Helt siden det ble kunngjort at Fox McCloud skal dukke opp i The Super Mario Galaxy Movie (du kan lese anmeldelsen vår her), har fansen spekulert i hvorfor Nintendo bestemte seg for denne crossoveren. Er et nytt Star Fox-spill på trappene, kommer det en spin-off-film med Star Fox-tema, eller er dette kanskje en forberedelse til en Smash Bros.-filmatisering, med tanke på de mange crossoverene fra andre Nintendo-franchiser i filmen?

Vi har ikke noe svar på det, men vi vet at én mulighet ser ut til å være utelukket. Polygon hadde muligheten til å intervjue Shigeru Miyamoto selv, Marios skaper, og benyttet sjansen til å spørre om muligheten for en Smash Bros.-film, og fans som håpet på det vil sannsynligvis ikke like svaret:

"Med en gang vil jeg si at i motsetning til noe som Super Smash Bros. tror jeg ikke du vil ha en situasjon [der] alle Nintendo-figurene vil være med. Som du vet, er min regel at Pikmin kan dukke opp i alle [Nintendo-]serier."

Trist, men det betyr ikke at vi har sett slutten på cameos i Mario-filmene, snarere tvert imot. Miyamoto bekrefter praktisk talt at det kommer mer i fremtiden :

"Mens vi jobbet med denne filmen gikk det opp for meg hvor varierte og talentfulle Mario-skuespillerne er. Da vi fikk ideer fra Illumination om: "Hva med denne karakteren? Hva med den karakteren?" tenkte jeg: "Å ja, det stemmer. Vi hadde denne. Ja, det stemmer. Vi hadde den karakteren." Så det bekreftet på en måte hvor varierte karakterene i Mario-verdenen er. Vi har nok av karakterer til å lage en film, og likevel ønsket vi å legge til litt krydder, litt hemmelige cameos her og der. Og du vil se at det er én hemmelig karakter som spiller en stor rolle.

Så jeg tror det kan bli introduksjoner av slike karakterer i fremtiden, noe sånt."

Hva synes du om dette, er det bra eller dårlig at det ikke blir en Smash Bros. filmatisering?