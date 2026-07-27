Shigeru Miyamoto: «Kundene er ikke lenger bare ute etter tekniske spesifikasjoner

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Switch er Nintendos mest solgte spillkonsoll gjennom tidene, med litt over 155 millioner solgte konsoller, og det er fortsatt en mulighet for at den kan overgå PlayStation 2 og bli den mest solgte konsollen i spillhistorien. Til tross for dette var det ikke uten kritikere ved lanseringen, da mange mente den var altfor svak.

Kjøperne syntes imidlertid ikke å bry seg om dette, og Switch hadde en levetid på over åtte år, noe som er betydelig lenger enn det konsoller vanligvis varer. Dette reiser spørsmålet om hvor viktig grafikk egentlig er. I et intervju med Famitsu (takk til Nintendo Everything) deler nå Marios skaper, Shigeru Miyamoto, sitt syn på ytelse, og han mener at det ikke lenger er det spillerne er ute etter:

«Først og fremst var jeg glad for at Switch holdt i 8 til 9 år. Jeg tror kundene ikke lenger bare ser etter spesifikasjoner. Jeg mener det ideelle er at ‘hvis du kjøper programvaren, kan du spille den på enheten du har hjemme.’»

Miyamoto sammenlignet deretter Switch med smarttelefoner og forklarte hvordan konseptet gjør at Nintendo kan jobbe raskere og mer kostnadseffektivt, samtidig som de tilbyr noe ingen andre har:

«Smarttelefoner finnes jo ‘overalt’, ikke sant? Jeg tror det er ett ideal. Men Nintendo har alltid «tilbudt spillopplevelser som bare vi kan skape», inkludert grensesnittet, og sammenlignet med smarttelefoner har det fordelen av å kunne reagere raskt og ha stor frihet, fordi det bare krever én arkitektur og støtte for én type maskinvare.

Hvis du bruker en allsidig enhet, må du støtte alle versjoner, så arbeidsmengden øker. Vi vil fortsatt tjene til livets opphold med minimal innsats, å leve uten å jobbe… det er selvfølgelig halvt på spøk (ler). Men vi mener at det er viktig å redusere arbeidsmengden så mye som mulig for å gjøre utviklingen mer effektiv, så med tanke på det tror jeg vi har skapt et ganske bra miljø.»

Gitt at PlayStation 6 ryktes å være kraftig og at Microsofts kommende Project Helix sies å være noe virkelig ekstraordinært, håper ledelsen i de to selskapene sannsynligvis at Miyamoto ikke har rett i det han sier. Hva synes du? Hvor viktig er konsollens ytelse i dag?