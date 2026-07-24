Shigeru Miyamoto: Mario-filmene har innflytelse på hvilke spill Nintendo gir ut

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Som mange av dere vet, dukket Yoshi opp i «The Super Mario Galaxy Movie» og ble umiddelbart en uunnværlig del av filmen, mens Fox McCloud også spilte hovedrollen i en av filmens bedre scener. Bare to måneder etter filmens premiere var det allerede gitt ut to spill der hver av karakterene hadde hovedrollen: « Yoshi and the Mysterious Book og «Star Fox» (en nyutgivelse av «Star Fox 64», kjent som «Lylat Wars» i Europa). En utrolig tilfeldighet, ikke sant?

I et intervju med Famitsu (takk til Nintendo Everything) med Shigeru Miyamoto selv avslører den legendariske spillskaperen nå at det selvfølgelig var planlagt ned til minste detalj, og forklarer også at Peachs personlighet i forgjengeren, *The Super Mario Bros. Movie*, var påvirket av hennes opptreden i spillet *Princess Peach: Showtime*:

«Jeg bestemmer ikke alt når det gjelder utvalget, men vi diskuterte at ‘vi har en idé om å inkludere Fox i manuset til filmen (‘The Super Mario Galaxy Movie’), så vi vil definitivt ha et nytt Star Fox-spill.’

Noen ganger blir ting bestemt etter at vi har diskutert dem. Vi begynte å jobbe med den første Mario-filmen (The Super Mario Bros. Movie) og «Princess Peach: Showtime» omtrent samtidig, og vi snakket om ting som: ‘Hvis vi har dette spillet, burde ikke Peach være mer energisk i filmen også?’ Det ble tidlig bestemt at Yoshi skulle dukke opp i «The Super Mario Galaxy Movie», så vi bestemte oss for å lage et Yoshi-spill, og det var slik utviklingen av « Yoshi and the Mysterious Book begynte.»

Likevel understreker Miyamoto at det ikke er noen direkte sammenheng mellom karakterenes opptredener i spillene og rollene deres i filmene, og han avslutter med å forklare at det må vurderes fra sak til sak:

«Det avhenger av den enkelte situasjonen, men jeg tror vi vil fortsette å opprettholde et godt forhold mellom spillene og andre prosjekter.»

Hvis du vil lese våre anmeldelser av spillene nevnt ovenfor, finner du dem her: «Princess Peach: Showtime» (lenke), « Yoshi and the Mysterious Book (lenke) og «Star Fox» (lenke).