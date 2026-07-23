Shigeru Miyamoto: Slutt å jage etter trender, og begynn å lage spill som faktisk betyr noe

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Selv om han ikke lenger er spesielt involvert i selve utviklingen, er det absolutt ingen tvil om at Shigeru Miyamoto (skaperen av blant annet Mario og Zelda) vet hvordan man designer underholdende spill. I et intervju i den siste utgaven av Famitsu (via VGC) deler han noen av hemmelighetene sine og gir, som forventet, et perspektiv som føles forfriskende kreativt.

Miyamoto mener at spill ikke bør lages med målet om å bli en global suksess, men heller bør ta utgangspunkt i en selv og det som faktisk er gøy. Det er slik Super Mario, for eksempel, ble en slik ikon, selv om det i bunn og grunn handler om en lubben middelaldrende mann –

som tilfeldigvis spiller hovedrollen i noen av historiens beste plattformspill. Miyamoto forklarer:

«Når vi utvikler nye spill, tar vi utgangspunkt i det grunnleggende. Vi begynner ikke med å se på eksisterende spill på markedet og tenke: ‘Hvis vi justerer denne delen eller kombinerer det elementet, ville det vært gøy’. I stedet spør vi oss selv: ‘Hvorfor spiller folk spill i utgangspunktet?’»

Han nevner videre at Splatoon er et flott eksempel på hvor underholdende og unikt et spill kan være når man tar kreative friheter i stedet for å prøve å jage den siste trenden eller kopiere noe andre allerede har gjort:

«Splatoon er et klassisk eksempel på dette – kjernekonseptet var ganske enkelt: ‘Hva ville skje hvis vi laget et spill der man maler et område og konkurrerer om territorium?’ Å gjøre det om til et skikkelig spill er selvfølgelig vanskelig, men hvis kjernekonseptet hadde vært annerledes, ville ikke resultatet blitt slik det ble.»

Miyamoto mener at det var nettopp denne tankegangen som gjorde Pokémon til en så stor suksess i andre halvdel av 1990-årene. Det kunne ha vært bare nok et rollespill, men det ble noe helt annet fordi det var basert på skapernes personlige interesse :

«Selv med rollespill – hvis «utgangspunktet» er annerledes – hvis man tar utgangspunkt i et grunnleggende konsept og deretter former det til et rollespill – ender man opp med noe helt annet. Det er nettopp derfor Pokémon Red og Green ble så forskjellige fra rollespillene som kom før dem. De ble skapt på bakgrunn av Tajiris egne lidenskapelige opplevelser med insektsamling – ønsket om å bytte med venner for å få tak i arter man ikke hadde fanget ennå, og drivkraften for å fullføre samlingen.»

Å finne på noe nytt og personlig som man virkelig brenner for, er den riktige veien å gå, hevder han, og legger til at dette er akkurat slik Nintendo alltid jobber:

«Så grunnen til at Nintendo nyter så sterk global støtte, er ganske enkelt at vi ikke starter med å spørre: ‘Hva er populært akkurat nå?’»

Bare ved å unngå denne tankegangen og slutte å jobbe spesifikt for å skape inntektskilder, kan man oppnå de unike suksessene som kjennetegner Nintendo, hevder han:

«Hvis du lager ting mens du hele tiden spør: ‘Vil dette tjene penger med en gang?’, kan du ikke skape noe som er virkelig unikt eller som appellerer til et bredt publikum.»

Derfor avslutter Miyamoto med et råd til alle ambisiøse spillutviklere som de bør ha i bakhodet, og som han mener vil resultere i de best mulige spillene :

«Derfor, når folk i selskapet spør meg hva de skal gjøre, er det eneste rådet jeg kan gi: ‘Du bør gjøre ideen din om til et produkt på en måte som best mulig viser at det var du som skapte den.»

Hva synes du om Shigeru Miyamoto sine tanker om spillutvikling, som nesten virker revolusjonerende i en tid dominert av fokusgruppetestede live-service-produksjoner?