Shigeru Miyamoto sørger fortsatt personlig for at Marios spill "virkelig føles som Mario"

Tiden flyr, og Switch 2 er nesten seks måneder gammelt og står nå foran sin første jul, hvor det forventes å fly ut av hyllene. Dette til tross for at det ikke finnes noe Mario-eventyr til konsollen, noe vi vet at mange venter på.

Det er gitt at det vil bli utgitt, men hvor mye involvering har Marios skaper, Shigeru Miyamoto, i rørleggerens eventyr i disse dager? I et intervju med Casa Brutus (takk VGC) snakker han litt om dette og sier at han fortsatt holder øye med ting for å sikre at det fortsatt føles som Mario, men ellers har han overlevert det ansvaret :

"Nå for tiden har jeg lagkamerater som hjelper til med å opprettholde Mario-verdenen, så jeg overlater mye av det til dem. Likevel spiller jeg alltid personlig gjennom de første 30 minuttene av spillet og sjekker grensesnittet grundig - for å være sikker på at det virkelig føles som Mario."

Han sier også at han følte at Super Mario World var høydepunktet av hva de kunne gjøre med 2D Mario, og ser ut til å føle noe lignende om Super Mario Odyssey:

"Frem til Super Mario Odyssey føler jeg at vi har gjort omtrent alt vi kunne på Switch. Tidligere, når en ny konsoll kom ut, ga vi alltid ut et nytt Mario-spill, så jeg lurer på hvordan det nåværende teamet vil ta den utfordringen.

Switch 2 tilbyr utvilsomt et betydelig steg opp når det gjelder ytelse, så vi får se om Miyamoto blir overbevist av det neste Nintendo leverer. Og han åpner for muligheten for å kanskje ta enda et skritt tilbake i fremtiden:

"Men kanskje jeg vil si: 'Jeg vil ikke se lenger! (ler) Jeg håper bare å holde meg frisk til Marios 50-årsjubileum!"

Det sier seg selv at Nintendo jobber med et nytt 3D Mario-spill. Men som nevnt vet vi ikke når det vil bli utgitt, selv om vi antar at det ikke vil ta altfor lang tid. Tross alt er Marios eventyr noe som for mange virkelig definerer Nintendos konsoller.