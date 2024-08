Shigeru Miyamoto tar oss med på en omvisning i Nintendo Museum i Direct

HQ

Som tidligere annonsert presenterte Nintendo en spesiell Direct-sending i morges for å vise oss innsiden av det fremtidige Nintendo-museet i Kyoto, Japan. På denne måten kan vi ta en virtuell omvisning gjennom deler av den allerede monterte utstillingen og dens eksteriør, akkompagnert av Shigeru Miyamoto selv.

Nintendomuseet ligger på samme sted som Nintendos første hovedkvarter lå, lenge før det ble dedikert til utviklingen av videospill, da hanafuda- og karuta-spillkort ble produsert her. Senere gikk Nintendo over til å produsere leker og underholdningsartikler for barn, frem til Game & Watch og den første Famicom (Nintendo Entertainment System) kom på begynnelsen av 1980-tallet. Museet fortsetter å spore historien, periferiutstyret og figurene som både i Japan og resten av verden for alltid har blitt ikoner for underholdning.

Museet vil logisk nok inneholde alle konsollene, både innenlandske og andre, som Nintendo har produsert i løpet av sin historie, i tillegg til en reise gjennom utviklingen av mange av designene som har blitt opprettholdt over tid med spillene og spillfilosofien.

Se Nintendo Direct om Nintendo-museet i Kyoto nedenfor.