Shigeru Miyamoto: Zelda II var en fiasko, og A Link to the Past er den virkelige oppfølgeren til det første spillet

Zelda II: The Adventure of Link var utrolig etterlengtet da det skulle lanseres, og mange butikker hadde forhåndsbestillingslister for å håndtere etterspørselen da tiden var inne (1988 i Europa). Spillet var imidlertid ganske annerledes enn det første The Legend of Zelda, og lignet mer på et J-RPG med XP og et nivåsystem, en ekte oververden og sidescrollende actionsegmenter.

Mange elsket spillet, som sannsynligvis var Links mest utfordrende spill noensinne - men absolutt ikke alle, og selv i dag er det fortsatt noe av en tittel som deler vandene, og blant de kritiske røstene finner vi... Shigeru Miyamoto. Tidligere i dag ble et gammelt intervju fra 2003 med ham i det svenske spillmagasinet Super Play trukket frem i lyset av Retro Gamer (via GamesRadar), der han deler sitt syn på Links kontroversielle eventyr.

Vi antar at svært, svært få av dere har lest det eller husker det, og språket er såpass skarpt at det er verdt å trekke frem. Her er hva Zeldas skaper sier om hvorfor Zelda II skiller seg så mye fra forgjengeren :

"Det var min idé, men selve spillet ble utviklet av et annet team, forskjellige mennesker enn de som laget det første spillet. Sammenlignet med Legend of Zelda gikk Zelda II akkurat som vi forventet... Alle spillene jeg lager blir vanligvis bedre i løpet av utviklingsprosessen, siden det stadig kommer gode ideer, men Zelda II var på en måte en fiasko ..."

Det er også derfor The Legend of Zelda: A Link to the Past føles som en naturlig fortsettelse av The Legend of Zelda, og Miyamoto mener at del tre faktisk er den virkelige del to :

"Vi ser faktisk på A link to the Past som den virkelige oppfølgeren til Legend of Zelda. Zelda II var mer en sidehistorie om hva som skjedde med Link etter hendelsene i Legend of Zelda."

Så ... er du enig med Miyamoto i at Zelda II var en "fiasko", eller er det en av dine favoritter blant Links mange eventyr?