Shin Megami Tensei brettspill knuser Kickstarter-målet

HQ

Det ser ut til at du til slutt vil kunne hente et eksemplar av Shin Megami Tensei brettspill. Etter at prosjektet nylig lanserte en Kickstarter for å finansiere opprettelsen, har det blitt generert så mye interesse at målet allerede har blitt knust, og det er fortsatt 30 dager igjen.

I skrivende stund har nesten 400 000 pund blitt lovet til prosjektet, noe som er godt over de 152 004 pund som var nødvendig for å få produsert brettspillet i sin helhet. Disse pengene har blitt lagt frem av rundt 1 450 støttespillere.

Når det gjelder hva prosjektet tilbyr, blir vi fortalt at det vil inneholde 72 demonfigurer og kort, over 140 trykte elementer, mer enn 200 sjetonger, og vil presentere en opplevelse laget for 2-4 spillere, med intensjonen om at ett spill skal ta rundt 180-240 minutter. Det vil bli tilbudt på engelsk og japansk.

Sega og Atlus antok tydeligvis at dette prosjektet ville gjøre det ganske bra, ettersom til tross for at de økonomiske målene ble nådd, er strekkmålene sentrert rundt totalt antall støttespillere, med den første strekningen på 2 000, den andre på 3 500 og den siste på 5 000. Når det gjelder hva disse vil legge til, blir vi lovet Jack Frost Dice først, deretter hologramkort, og til slutt en annen figur, selv om hvilken figur nøyaktig er uklar.

Dette er en annonse:

Du kan gå til Kickstarter siden her for å lære mer om brettspillprosjektet.