HQ

Selv om Shin Megami Tensei V introduserer et par forbedringer til serien, skulle vi gjerne sett enda flere kvalitetsjusteringer.

Da den allmektige Skaperen dør, begynner oppløsningen av verdenen i Shin Megami Tensei V. Helt siden denne hendelsen har forskjellige grupperinger kjempet om retten til å forme verden på nytt i deres eget bilde. Etter at vår stumme hovedrollefigur forenes med en mystisk skapning i starten av spillet, befinner vi i oss i midten av denne pågående konflikten. Ved å bli en guddom kalt "Nahobino" får vi et tilnærmet ubegrenset potensial, og etter hvert som vi oppdager mer om oss selv og denne verdenens sanne natur begynner vi å forstå at vår makt opphøyer oss til å ta del i denne grusomme konkurransen. Men før vi kan ta den endelige avgjørelsen for fremtiden til denne sønderbrutte verdenen må vi overvinne mange prøvelser.

Hvis du ikke er kjent med Shin Megami Tensei-serien vil muligens sammenligningen med Pokémon gi deg en idé. Fra et spillmekanisk perspektiv er det mange likheter mellom de to seriene, som å samle og trene skapninger som til slutt gir grunnlag for sterkere skapninger. I motsetning til Game Freaks lommemonstre skal du imidlertid ikke kaste små baller på fullvoksne engler og demoner, men i stedet overtale dem til å slå følge med deg gjennom intrikate forhandlinger. Dette er en tradisjonell del av serien hvor du må spille på lag med motstanderens personlighet for å imponere dem (eller bestikke dem med gjenstander og penger).

Kampene i Shin Megami Tensei er turbaserte, og akkurat som i Pokémon har man klasser og tilhørende svakheter som definerer angrepskapasiteten din. En unik funksjon i Shin Megami Tensei er "Press Turn"-systemet som belønner treffsikre angrep med en ny handling. Hvis du er smart og tilpasser handlingene dine etter motstanderne du møter, kan du få mye mer ut av en enkel omgang og dermed overvinne selv de mektigste fiendene. Motstanderne dine kan imidlertid også benytte seg av dette, noe du alltid bør ha med i tankene. Å videreføre passive karakteristikker og aktive egenskaper er en elementær komponent i disse spillene, ettersom de lar deg spille rundt de strenge kampreglene, og dette tilbyr igjen en enorm mengde med dybde.

HQ

Det tekniske er innenfor de akseptable målene, og brukerne av konsollen vil allerede kjenne igjen begrensningene fra andre spill.

Det tar noen timer å få alt dette inn i fingrene, noe som er grunnen til at nykommere vil få et nokså tøft møte med Shin Megami Tensei V. Spillet kan få deg til å føle deg fullstendig malplassert, men noen gang kan en enkel egenskap eller en nyttig gjenstand snu det som virket som en uløselig oppgave til en søndagstur i parken. Selv på normal vanskelighetsgrad vil du bruke mye tid i forskjellige menyer for å dyrke frem sterke demoner med nyttige egenskaper eller korrigere potensielle svakheter i strategiene dine. Det hele kan bli nokså vanskelig, og ettersom spillet ikke har en automatisk lagringsfunksjon kan du ikke engang senke skuldrene mens du kjemper deg opp i nivå.

Nok en gang har Atlus valgt å lansere sitt nyeste spill i serien på en Nintendo-konsoll. Det Switch-eksklusive spillet er en massiv innovasjon for hele serien, hvor den ødelagte verdenen Da'at byr på store 3D-omgivelser med ruiner vi gjerne utforsker. Selv om vi fortsatt må kjempe oss gjennom forholdsvis lineære kart, er de klassiske labyrintene slik vi kjenner fra eldre titler nå blandet med en følelse av forgrenede og åpne områder. Den spillmekaniske kjernen av kamper og samtaler er nå også blandet med noen plattformelementer, noe vi normalt ser i tredimensjonale eventyr.

Det grafiske hoppet fra 3DS er naturligvis stort, men sammenlignet med andre ledende rollespill som for eksempel Bandai Namcos nyeste titler er den rene visuelle presentasjonen i dette Unreal Engine 4-spillet direkte dempet. Den begrensede maskinvaren har problemer med å følge en smidig gud i et fritt og utforskbart urbant miljø. Den surrealistiske verdenen Da'at lider også av tekniske ulemper, for den dårlige sikten i denne store og utenkelige verdenen yter den ikke rettferdighet. Dessuten faller bildefrekvensen betydelig under veldig intense 3D-sekvenser.

HQ

Lastetidene er korte innenfor ett og samme område, men hvis følget ditt blir slått ut må du laste inn igjen lagringsfila vil det ta tid å komme i gang igjen med spillet.

Likevel er den nye bevegelsesfriheten noe som passer spillet godt, og ikke bare fordi det byr på et kjærkomment avbrekk fra kampene. Hvis du er flittig og utforsker verden vil du finne demoniske allierte, tøffe fiender som setter evnene dine på prøve og nyttige gjenstander. Hold utkikk etter små gnomer og gjenstander som gir deg spillvaluta kalt Glory mens du er på farten. Du kan bruke disse ressursene til å låse opp passive egenskaper som kan hjelpe progresjonen din på mange måter. Oppdrag vil ofte gi deg sjeldne fusjonsformler, og selv om disse sideoppdragene sjelden er spesielt spennende vil du fra tid til annen kunne påvirke utfallet i noen av dem. Dine valg vil forresten påvirke slutten på historien også.

Lenge var jeg usikker på hva jeg skulle tenke om Shin Megami Tensei V. Spillet er gjennomsyret med religiøse motiver og uvanlige tema som skaper en fascinerende endetidsatmosfære. Du bør ikke forvente et feel-good-spill ala Persona her, men snarere en dyster historie om å samle krefter for å gjennomføre dine visjoner om en ny start. Spillets kjernemuskulatur holder seg trofast til sitt gamle DNA, skjønt de nye elementene dekker til dette på kløktig vis. Det å utforske en tredimensjonal verden er et flott tilskudd til spillet, men rent visuelt tenker jeg Shin Megami Tensei Vs kunstneriske intensjon blir holdt tilbake av maskinvaren i Nintendo Switch. Det er prisen man må betale for å kunne spille et spill av dette kaliberet på farten.