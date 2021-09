Shin Megami Tensei V avslører de engelske stemmene

HQ

Diskusjonen om dubbing eller underteksting er best kommer aldri til å gi seg, noe som ikke bare gjelder film- og serie-verden. Også i spillindustrien er dette et hett tema, så da er det ofte greit for folk å vite hvilke skuespillere som hyres inn til de ulike språkene. Dette vet Atlus, og har derfor annonsert hvem som skal spille hovedrollene i den engelske utgaven av Shin Megami Tensei V.

Annonseringen skjer i form av en trailer som selvsagt også gir oss noen smakebiter på hvordan hver av dem høres ut, og med talenter som Casey Mongillo, Jeannie Tirado, Mark Whitten, Stuart Allan og Cissy Jones høres det sannelig ut som engelske stemmer vil være et godt alternativ når Shin Megami Tensei V slippes den 12. november.