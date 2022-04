Shin Megami Tensei V knuser resten av serien med 1 million salg

HQ

I starten av januar kunne Atlus juble over at Shin Megami Tensei V hadde solgt over 800 000 eksemplarer på under to måneder, og dermed blitt seriens bestselgende spill. Formkurven har ikke krympet altfor mye heller.

For som overskriften avslører bekrefter Atlus nå at Shin Megami Tensei V har blitt det første spillet i serien til å selge mer enn 1 million eksemplarer. Dette feires med litt kunst fra karakterdesigneren Masayuki Doi som du kan se under. Dermed fortsetter Nintendo Switch å hjelpe en drøss med velkjente serier å sette salgsrekorder.