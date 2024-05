Shin Megami Tensei V: Vengeance - Den definitive måten å oppleve JRPG på

HQ

Jeg skammer meg ikke over å si at ytelsesnivået som Nintendo Switch tilbyr, ofte får meg til å glemme visse spill på plattformen. Enten det er et skytespill, en fighter eller til og med et viltvoksende JRPG, vil jeg ofte unngå å spille visse spill på plattformen, og noen ganger til og med unngå dem helt hvis det ikke er noe ekstra sted å oppleve dem. Dette har vært den nøyaktige grunnen til at jeg ikke flokket til Shin Megami Tensei V da det debuterte, da jeg ærlig talt heller vil se maling tørke enn å utforske en annen grafisk karrig verden som bare er gjort slik på grunn av kraften i enheten den kaller hjem.

I februar i år kom Nintendo Direct, da Sega avslørte at de har jobbet med en PlayStation-, Xbox- og PC-port av dette siste spillet, med forbedret ytelse, bedre grafikk og til og med en hel rekke nytt innhold for å sikre at de som allerede har opplevd spillet, også har en grunn til å være begeistret. Jeg grep selvsagt sjansen til å dra til London for å spille gjennom et par timer av spillet for å se hvordan det utvikler seg.

For de som har spilt den originale Switch-versjonen, er det meste av det du finner i denne nye utgaven stort sett det samme. Den samme historien, med de samme stedene, de samme karakterene, de samme demonene, spillet er bevart i sin helhet. Men i likhet med oppdaterte utgaver av spill som Persona 5 Royal, er det også en rekke nye ting å sjekke ut.

Ikke bare kan du se frem til nye demoner (over 240 totalt nå), nye steder å utforske, et nytt transportsystem som gjør at du lettere kan reise rundt på hvert nivå, men du finner også en helt ny historie. I hovedsak er det nå to hovedhistorier å følge; Canon of Creation og Canon of Vengeance. Den ene er Shin Megami Tensei V som du allerede kjente, og den andre, Canon of Vengeance (som spillet har fått tittelen), gir oss en ny måte å nyte spillet på med en fortelling som fokuserer på en karakter som heter Yoko Hiromine. Jeg skal ikke si at den er hakket bedre enn den opprinnelige historien, for det ser ikke ut til å være så mye som skiller de to i praksis. De er begge komplekse og merkelige historier der du må være tungt investert i serien generelt for å virkelig nyte og sette pris på dem. Hvis du ikke er det, vel ... vil de sannsynligvis bare fremstå som en merkelig historie om engler og demoner.

Denne logikken kan brukes på mye av det nye innholdet i SMTV: Vengeance, for selv om de nye stedene er interessante å utforske, med nye hemmeligheter å finne, fiender å møte og tonnevis av ekstra sideoppdrag å overvinne, har de også mange av de samme problemene som de opprinnelige stedene hadde. De er ganske stive og gir deg ikke akkurat lyst til å utforske utenfor allfarvei, spesielt med tanke på at bevegelsene er ganske stive med begrenset manøvrerbarhet, og enda mer fordi du aldri vet hva slags kamp du vil havne i, ettersom fiendens nivåer og informasjon aldri vises før du går inn i kamp. Dette var en lekse jeg måtte lære meg ganske tidlig etter å ha tatt en kamp med en enormt mektig Mara-demon (som for alle som aldri har spilt et Shin Megami -spill før i utgangspunktet ligner en penis i rullestol...).

Heldigvis har Atlus lagt til en funksjon i denne Vengeance -utgaven som best kan beskrives som en fullstendig game changer. Du kan nå lagre når du vil. Jepp, du trenger ikke å vente og bruke forhåndsbestemte punkter i hvert nivå, du kan lagre ganske enkelt ved å trykke på en hurtigknapp på D-paden, og ja, dette gjør spillet både mye mindre krevende og frustrerende. Når du legger til det nye innholdet til denne lagringsforbedringen, og det faktum at spillet spilles med en silkemyk bildefrekvens med mer detaljert grafikk og grafikk med høyere oppløsning, er det ingen tvil om at dette er den definitive og beste måten å spille Shin Megami Tensei V på akkurat nå.

Du kan fortsatt se at dette er et spill som først og fremst er laget for Switch, ettersom nivåene mangler en grad av detaljer og dybde som vi ser i JRPG-er laget for andre plattformer enn Switch. I tillegg er brukergrensesnittet og menyene ofte unødvendig kompliserte, noe som sannsynligvis skyldes at det rett og slett er for mange demoner til å kunne samle og deretter nivåere (til tross for bare en begrenset gruppestørrelse). Men alt i alt er dette en mye bedre og høyere kvalitet versjon av Shin Megami Tensei V, en som tilbakevendende spillere bør sjekke ut for sine nye tillegg, og nye spillere bør ha en tendens til overveiende da det rett og slett er bedre på nesten alle måter.