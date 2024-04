Shin Megami Tensei V: Vengeance legger til 75 timer med nytt innhold

HQ

Og får alt dette plass på en Nintendo Switch-kassett? Det er spørsmålet jeg stiller meg etter at produsent Shinjiro Takata, regissør Shiego Komori og komponist Ryota Kozuka avslørte nye detaljer om Shin Megami Tensei V: Vengeance.

Trioen av seriehistorikere hos Atlus har hatt ansvaret for denne nye versjonen av SMTV, og i et intervju med Gamespot delte de noen virkelig overraskende fakta. For det første er den estimerte tiden det vil ta å spille gjennom det nye innholdet anslått til å være rundt 75 timer, så vi kan allerede nå kalle denne versjonen den kongelige behandlingen som gjorde Persona 5 stor. Vi vet imidlertid at den nye historien her ikke overlapper med originalen, men går i en annen retning, noe som også gir den det viktigste differensierende elementet fra studioets øvrige arbeid i JRPG-serien.

Men det er ikke bare nye funksjoner, fiender og karakterer (som det nye gruppemedlemmet) som Vengeance er spekket med. De har også skrevet om 80 % av temaene i Shin Megami Tensei V, og lagt til en hel haug med nye til et lydspor som er kjent for sin blanding av stilarter. Kozuka har faktisk innrømmet at de har komponert "rundt 20 nye temaer for kampene", noe som er en helt barbarisk mengde.

Det er mindre enn to måneder igjen til lanseringen av Shin Megami Tensei V: Vengeance (14. juni på PlayStation, Xbox, PC og Nintendo Switch), og vi gleder oss til å se det hele med egne øyne og gi deg en fullstendig anmeldelse.