Shin Megami Tensei V: Vengeance solgte en halv million eksemplarer på bare tre dager

Atlus kan skryte av å være et av de viktigste og mest suksessrike tredjepartsselskapene, både i og utenfor Japan. Bare i løpet av 2024 har de gitt ut det fremragende Persona 3 Reload, Unicorn Overlord (som utgiver, ettersom spillet ble utviklet av Vanillaware) og nylig oppdatert Shin Megami Tensei V til sin endelige form med SMTV: Vengeance.

Nå har seriens offisielle konto kunngjort på X at salget av Shim Megami Tensei V: Vengeance har passert 500 000 eksemplarer på bare tre dager, og at det totale salget av SMTV nå overstiger 1,6 millioner eksemplarer. Det er ingen liten bragd med tanke på at tittelen opprinnelig ble utgitt eksklusivt for Nintendo Switch, og nå også er tilgjengelig på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series.

Shin Megami Tensei V: Vengeance byr på en ny original historielinje som følger Hevnens kanon og en ny hovedperson, Yoko Hirohime, i tillegg til nye monstre, et utvidet og remastret lydspor og omtrent 75 timer med innhold i tillegg til det eksisterende innholdet.

Og fremtiden kan bli enda lysere. Mens vi venter på nyheter om et forventet Persona 6, har Atlus alle øyne rettet mot sin neste IP, Metaphor: ReFantazio, som vi allerede har sett i aksjon på Summer Game Fest, og som ser utrolig ut.

Nyter du Canon of Vengeance på Shin Megami Tensei V: Vengeance ennå?