Shin Megami Tensei Vs lanseringsdato har blitt lekket

Når Nintendo holder deres E3-presentasjon den 15. juli kommer vi garantert til å se mer av Shin Megami Tensei V. Spillet skal komme senere i år, men faktisk trenger vi ikke å vente til E3 med å få en mer presis lanseringsdato.

På Persona Central rapporteres det at den offisielle hjemmesiden for Shin Megami Tensei V ved en feil ble oppdatert med en lanseringsdato for spillet, kort etter at den kommende Nintendo Directen ble annonsert.

Lanseringsdatoen ble fort fjernet, men det er nå forventet at spillet kommer den 11. november.

Datoen gjelder mest sannsynlig ikke bare for Japan heller, da det tidligere har blitt annonsert at spillet skal lanseres samtidig over hele verden.