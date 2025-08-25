HQ

For et år siden annonserte Sega at de ville gjenopplive flere av sine gamle serier, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, og nå er den første i rekken her: Shinobi: Art of Vengeance. Det er vanskelig å huske nå, siden mange av oss ikke var så gamle, eller kanskje ikke engang født ennå, men det fantes en tid da Joe Musashi fra Shinobi -serien var like mye en maskot for Sega som Sonic. Fra 1988 til 1993 ble de klassiske titlene i serien - Shinobi, The Revenge of Shinobi, Return of the Ninja Master - utgitt med stor suksess, men siden den gang har serien vært så godt som fraværende. Det har blitt utgitt titler siden, den siste i 2011 på Nintendo DS, men ingen som kom i nærheten av fortidens storhet. Men det er i ferd med å endre seg, for Shinobi: Art of Vengeance treffer blink. Ikke bare yter det serien rettferdighet, men det er muligens bedre enn noen av de andre spillene noensinne var, selv i sin storhetstid.

Lizardcube stod bak den strålende gjenopplivingen av Streets of Rage tilbake i 2020. Her var det i samarbeid med Dotemu at de nylig ga ut The Game Kitchens pikselerte bidrag i Ninja Gaiden -serien. Nå har de i tett samarbeid med Sega velsignet oss med nok et neo-retro-spill i en ellers gammel og forsømt serie. Med Streets of Rage 4 beviste Lizardcube at de har et formidabelt designteam i den visuelle avdelingen. Det var som å se en levende tegneserie. Med Shinobi beviser de det igjen og overgår til og med seg selv. Tegneseriestilen er fortsatt til stede, men den har fått et litt mer rustikt utseende, som en tegneserie malt på et gammelt stykke papyrus. Alt fra figurene til omgivelsene er veldesignet og animert til perfeksjon, men spesielt bakgrunnen på nivåene er noe av det vakreste du kan finne i et 2D-spill. Til tross for de flate dimensjonene tar det ofte pusten fra deg når du går ut i et åpent område. Detaljnivået, dynamikken og fargene er imponerende, og det ser ut som en animasjonsfilm som du selv styrer. På toppen av det hele krever det ingen spesiell systemkraft for å kjøre spillet. Vi anmeldte det på en Steam Deck OLED der det kjørte stabilt med 90 bilder i sekundet, så det er vanskelig å forestille seg at det ikke kan opprettholde 60 bilder i sekundet på de fleste plattformer. Det er mulig at noen fans av de gamle spillene vil være litt skeptiske til grafikkstilen. Det umiddelbare inntrykket av Mega Drive og Master System -spillene er mer dystert og seriøst, men jeg tror de fleste vil overgi seg når de kommer i gang med spillet, og selv om stilen er annerledes, er det tydelig at spillet foregår i samme univers. Du vil raskt kjenne igjen nivåer og fiender fra de tidligere spillene.

Spillets historie er som tatt rett ut av 90-tallet. Her er det ikke tatt noen sjanser. Joe Musashis landsby blir angrepet av den onde ENE Corp, som ser ut til å besitte både enorme magiske krefter og avansert militærteknologi. Elevene i ninja-dojoen hans blir drept mens de prøver å forsvare hans gravide kone, som overraskende nok og i strid med tropen faktisk overlever, så det er ikke henne han må hevne, men elevene. Joe Musashi er fullt fokusert på å få sin hevn, i hvert fall ifølge fortelleren, for det er ikke noe han sier selv. Musashi sier ingenting, han bare grynter. Det er morsomt, og de klarer å uttrykke forskjellige ting med gryntingen hans, men han er en todimensjonal karakter på alle måter. Heldigvis møter han noen fargerike karakterer underveis, og de har alle stemmeskuespill. Historien er ikke dårlig, men det er ikke den man kommer for. ENE Corp er ond og har onde planer, og Joe Musashi er kanskje litt for sint, men han er den gode. Bortsett fra grafikken, er det gameplayet du kommer for, og det er gameplayet som holder deg hektet.

Shinobi Art of Vengeance er et action-plattformspill, som er et vidt begrep, men i motsetning til de tidligere spillene i serien henter det mange elementer fra Metroidvania-sjangeren. De fleste Metroidvania-spill foregår på et stort kart som du utforsker underveis. De ulike områdene kan ha sine egne temaer eller stiler, men de er alle knyttet sammen til ett. Shinobi følger en mer klassisk struktur der du går fra nivå til nivå, men hvert nivå kan sies å være et mini-metroidvania-kart fullpakket med hemmeligheter. På tradisjonelt vis støter du på områder og rom som du selvsagt bare kan komme tilbake til senere med nye evner, men dette er lett å holde oversikt over ettersom det er beskrevet i detalj hvilke oppgraderinger og samleobjekter du mangler i hvert nivå.

I klassiske Metroidvania-spill starter du ofte med alle evnene dine og er en liten superhelt, for så å bli fratatt kreftene dine av en eller annen grunn. I motsetning til mange andre spill i sjangeren får Art of Vengeance deg ikke til å føle deg handikappet i begynnelsen. Du har nok evner til å være en vill ninja i begynnelsen, og det bygger bare videre på det derfra. Musashi blir ikke frarøvet utstyret sitt eller tappet for energi. Han er verdens beste ninja, og alle tilleggsevner er bare en bonus snarere enn en måte å komme tilbake til et grunnleggende nivå på. Og nå som vi er inne på Joe Musashis evner, la oss snakke om kampsystemet, som er utrolig smidig og godt utført. De gamle Sega-spillene var bygget opp rundt to knapper, hopp og angrep, og en tredje for å aktivere en ninjitsu-ferdighet (en slags superevne). Det fungerte fint den gangen, og kunne ikke vært så mye annerledes gitt datidens omstendigheter, men når man spiller dem nå, føles det veldig tungt og stivt. Art of Vengeance er ikke noe sånt. Her har vi to grunnleggende angrep, et lett og et tungt, en unnvikelse, hopp og kastekniver. Disse kan lenkes sammen i det som føles som endeløse kombinasjoner. Hvis du treffer fiender med nok tunge angrep, blir de merket, og du kan utføre en øyeblikkelig "henrettelse". I tillegg kan du aktivere opptil fire forskjellige spesialangrep som lades opp ved å angripe fiender, og sist, men ikke minst, er ninjitsu-ferdighetene tilbake. Dette er ultimate angrep som er svært effektive, men som også tar lang tid å lade opp.

Ikke noe av dette er banebrytende eller nytt, men det fungerer til perfeksjon. Selv har jeg en tendens til å "button mash", som det heter, og i mange spill blir man straffet for det. Det er ikke det at du blir belønnet her, men kampsystemet er så tilgjengelig i begynnelsen at selv om de Souls-aktige refleksene dine er litt rustne, blir du hektet, men når du virkelig begynner å mestre kombinasjonssystemet, er det intet mindre enn en sann fornøyelse å spille Shinobi. Spillet balanserer plassering av fiender som går i nærkamp og angriper på avstand på en god måte, slik at du alltid blir utfordret, men ikke overveldet. Standard vanskelighetsgrad er ganske tøff, men utfordringen vokser gradvis og føles naturlig etter hvert som du utvikler ferdighetene dine til å spille spillet. Når du nærmer deg slutten av historien, føler du ikke at spillet har tatt et uforholdsmessig stort sprang i vanskelighetsgrad på noe tidspunkt, selv om det virkelig kan være tøft mot slutten. Mye av det vanskeligste innholdet er også valgfritt. Dette gjelder spesielt de ulike sideoppdragene og bonusnivåene som fokuserer på plattformsekvenser. De mest utfordrende av disse minnet meg mye om de vanskeligste sekvensene fra fjorårets like gode spill Prince of Persia: The Lost Crown. Her er det sirkelsager på veggene og pigger på gulvet, og det tar mange forsøk å komme seg gjennom. Du dør igjen og igjen, men når du endelig utfører hoppene og rullene dine perfekt, er det like tilfredsstillende som når du endelig beseirer en boss i Dark Souls. Som sagt er de vanskeligste eksemplene ikke nødvendige for å fullføre spillet, noe som er bra fordi de kan være veldig frustrerende. Så du kan gå tilbake til dem når du føler for det.

Som du kanskje har gjettet, er det ikke mange problemer jeg kan påpeke i dette spillet. Det tok meg omtrent 15 timer å komme gjennom historien, og hvis du vil oppnå 100 %, trenger du 20-25 timer. Etter det kan du prøve deg på Boss Rush eller Arcade Mode, så alt i alt er det en pakke av eksepsjonelt høy kvalitet som Sega og Lizardcube har gitt oss for en anbefalt pris på rundt £25. Lizardcube beviser her virkelig at de er noen av de beste i bransjen på 2D-design og animasjon, og nå som de også har vist at de kan lage en action-plattform/Metroidvania, er mitt største ønske at Konami kaster masse penger etter dem for å få dem til å lage et nytt Castlevania.

Om Shinobi: Art of Vengeance blir den rebooten av serien som Sega håper på når det kommer i salg, vil bare tiden vise, men kvalitetsmessig er det en ren suksess. Det er fenomenalt visuelt designet, og kampsystemet er flott både for noob'er som trykker på knapper og presise veteraner. Shinobi har aldri vært bedre, det er en sann seier for Lizardcube og Sega.