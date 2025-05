Shinobi: Art of Vengeance byr på ninja-action i Neo City

HQ

Det er et flott år for fans av retroinspirerte ninjaspill (noe vi aldri kan få for mye av, selvsagt), ettersom to av de største klassikerne gjennom tidene gjør comeback. Vi snakker om det kommende Ninja Gaiden: Ragebound, som har premiere i høst, men også det faktum at Shinobi: Art of Vengeance slippes 29. august.

Nå har vi fått en ny trailer fra sistnevnte der Lizardcube og Sega viser frem Neo City, som er et av de mange stedene vi skal få stikke, sparke og ninja oss gjennom. I videoen får vi også se hvilke utfordringer vi vil møte med hektiske actionsekvenser, presisjonshopping og en ganske kreativ bruk av stramme tau.

Ta en titt på den mørke, men neonfargede byen i videoen nedenfor. Shinobi: Art of Vengeance kommer til PC, PlayStation, Switch og Xbox.