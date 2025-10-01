Shinobi: Art of Vengeance får besøk av Golden Axe-arveskurken Death Adder

HQ

Lizardcube og Sega overrasket oss med Joe Musashis etterlengtede comeback i Shinobi: Art of Vengeance, et metroidvania-inspirert actioneventyr som vi velfortjent belønnet med en meget høy karakter. Men selv om vi antar at mange av dere har kommet til slutten nå, er ikke moroa over ennå.

Neste år er det tid for Sega Villains Stage DLC (inkludert i Deluxe Edition), der vi allerede vet at Sonics erkefiende Dr. Eggman vil dukke opp. Nå er enda en sjef bekreftet, nemlig Golden Axes onde Death Adder. Så det ser ut til at vi har en slags Greatest Hits med Sega-skurker å se frem til, som nå skal få smake på ninjaens vrede.

Utvidelsen vil bli utgitt tidlig neste år, og foreløpig har vi ikke mer å tilby enn Instagram-innlegget nedenfor, som gir oss en forhåndsvisning av designet.