Shinobi: Art of Vengeance får en Switch 2-utgave i september

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Da Sega og utvikleren Lizardcube opprinnelig lanserte Shinobi: Art of Vengeance kom spillet ut på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 1. Det fantes ikke en spesifikk versjon for Switch 2, selv om spillet kunne spilles på plattformen via den bakoverkompatibilitetslignende funksjonen konsollen tilbyr.

Dette vil imidlertid snart endre seg, ettersom en Switch 2-utgave av spillet er blitt avslørt, med planer om lansering allerede 24. september. Den vil i det store og hele være den samme, bortsett fra at den vil kjøre med høyere oppløsning, og det er også uklart om de som eier spillet på Switch 1 vil få tilgang til en oppgradering.

Det vi vet, er at Switch 2-utgaven kommer både i fysisk og digitalt format (det er også uklart om spillet vil være et Key-Card eller ikke), og at standardversjonen vil koste 24,99 pund, med mulighet for en Deluxe-utgave også.

Hvis du ikke har spilt Shinobi: Art of Vengeance ennå, må du ikke gå glipp av vår strålende anmeldelse av spillet.