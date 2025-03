Shinobi: Art of Vengeance får en fysisk utgivelse til konsollene

HQ

Vi visste at Segas langvarige Shinobi-serie skulle komme tilbake etter at Shinobi: Art of Vengeance ble annonsert i februar. Siden den gang har vi sett både en trailer og en haug med skjermbilder.

Når en så klassisk serie kommer tilbake, vil mange old school-fans naturligvis ha en fysisk utgave, og nå er det kunngjort via Bluesky at en slik faktisk er på vei takket være Limited Run Games. Denne utgaven kan ikke forhåndsbestilles ennå, men den er lovet å starte "snart" for PlayStation, Switch og Xbox.