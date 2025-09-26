Shinobi: Art of Vengeance skal nå se bedre ut på Nintendo Switch
En oppdatering har kommet for å forbedre oppløsningen på versjonen.
Hvis du nylig fikk tak i en kopi av Shinobi: Art of Vengeance på Nintendo Switch og tenkte at oppløsningen kanskje ikke var opp til forventningene dine, har vi noen gode nyheter å dele.
Sega har nå avslørt at en oppdatering for spillet har ankommet, en oppdatering som forbedrer skjermoppløsningen på plattformen, samtidig som noen få feil blir fjernet. De fulle nesene forklarer :
