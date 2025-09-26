Shinobi: Art of Vengeance skal nå se bedre ut på Nintendo Switch

HQ

Hvis du nylig fikk tak i en kopi av Shinobi: Art of Vengeance på Nintendo Switch og tenkte at oppløsningen kanskje ikke var opp til forventningene dine, har vi noen gode nyheter å dele.

Sega har nå avslørt at en oppdatering for spillet har ankommet, en oppdatering som forbedrer skjermoppløsningen på plattformen, samtidig som noen få feil blir fjernet. De fulle nesene forklarer :



Forbedret skjermoppløsning.



Fikset en progresjonsblokkerende feil i "Neo City"-fasen, der et sted som krever bruk av en Kusarifundo (ninjakrok) kunne forsvinne. I tillegg vil lagringsdata som allerede hadde blitt sittende fast på grunn av dette problemet, nå repareres automatisk ved innlasting.



Rettet mindre feil.



For mer på Shinobi: Art of Vengeance, ikke gå glipp av vår fulle og glødende anmeldelse av spillet.