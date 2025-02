Shinobi-serien er tilbake med den nylig annonserte Art of Vengeance

Det er 38 år siden den sideskrollende ninjaserien Shinobi debuterte, og fjorten år siden den siste installasjonen i serien. Nå er det endelig på tide å leke ninja igjen i to stilige dimensjoner.

På kveldens Sony-arrangement kunngjorde Sega og Lizardcube (Streets of Rage 4) Shinobi: Art of Vengeance. De første inntrykkene viser et nydelig og fartsfylt eventyr med både kamper og plattformsekvenser. Utgivelsesdatoen er 29. august, og formatene som er bekreftet så langt er PlayStation 5 og lillebroren PlayStation 4. Vi antar at flere formater vil bli bekreftet senere i kveld.

Sjekk ut traileren nedenfor.